Boca Rosa: 'Algoritmo faz acreditar que só temos valor quando viralizamos'

Enquanto constrói sua carreira na internet, Bianca também lida com outra questão urgente: o vício no celular. Mais madura, criou mecanismos para se afastar das telas, mas segue preocupada com os efeitos da hiperconexão nas novas gerações.

A seguir, ela fala sobre os desafios de empreender, a relação com sua comunidade e como equilibra a vida online e offline.

'Celular tem que ser ferramenta, não prisão', diz Bianca Andrade Imagem: Divulgação

Universa: Como o mercado da beleza evoluiu desde os seus primeiros vídeos?

Bianca Andrade: Evoluiu muito, tanto em qualidade quanto em diversidade. Acho que isso aconteceu porque influenciadoras emprestaram seus rostos às marcas. Sempre digo que o público cobra mais de uma pessoa do que de um logo. Isso tornou a consumidora mais exigente. Também vejo um mercado mais humanizado. Nenhuma influenciadora ou empresária que conheço criou uma marca apenas por dinheiro, mas por propósito. A Boca Rosa, por exemplo, tem uma cartela de 50 cores de base stick -- a maior do mundo nesse formato. Foi muito desafiador dar esse passo, mas necessário para atender um país miscigenado como o Brasil.



Quando percebeu que ser "só" a Bianca influenciadora não bastava e que precisava abrir espaço para a empresária?

Sempre fui empresária. Quando mostro minha linha do tempo em palestras, percebo isso.

Minhas redes sempre foram usadas para alavancar negócios, desde os 16 anos. Comecei como maquiadora e usava a internet para captar clientes e gerar renda. Venho de origem simples e, para seguir meu sonho e comprar maquiagem, tinha que dar meus jeitos. Isso é empreendedorismo.

Como nasceu a vontade de ter sua própria marca?

No início, era só um sonho de ver meu nome nas embalagens. Mas, conforme fazia parcerias, percebi que podia ir além. Muitas vezes pensava: "Calma, eu sei fazer isso". Via também que o consumidor havia mudado: pesquisava, se inspirava nas redes. E quem comunica melhor do que uma influenciadora? Em algumas situações, eu sentia que poderia fazer até melhor que as marcas. Foi assim que começou o planejamento para lançar a Boca Rosa.