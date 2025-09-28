Sexo oral: outros jeitos de usar a boca para sentir e proporcionar prazer

O sexo oral é uma das formas de intimidade mais prazerosas, mas muitas pessoas não exploram todo o potencial dessa prática por falta de técnica ou insegurança. Antes de começar, é importante entender que o prazer não é apenas físico: envolve comunicação, confiança, atenção aos sinais do parceiro e respeito aos próprios limites.

A seguir, reunimos algumas dicas para quem deseja explorar o sexo oral para além das preliminares.

1. Garganta profunda com segurança

Para quem deseja experimentar a garganta profunda, uma técnica eficiente é deitar com a cabeça para fora da cama, permitindo que o parceiro se posicione de pé. Inserir o pênis inteiro na boca, incluindo os testículos, e movimentar a língua de forma ritmada aumenta a sensação de profundidade e estimula mais áreas do órgão. Essa prática exige cuidado para evitar desconforto ou engasgos, mas pode intensificar muito o prazer.