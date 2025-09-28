Sexo oral: outros jeitos de usar a boca para sentir e proporcionar prazer

O sexo oral é uma das formas de intimidade mais prazerosas, mas muitas pessoas não exploram todo o potencial dessa prática por falta de técnica ou insegurança. Antes de começar, é importante entender que o prazer não é apenas físico: envolve comunicação, confiança, atenção aos sinais do parceiro e respeito aos próprios limites.
A seguir, reunimos algumas dicas para quem deseja explorar o sexo oral para além das preliminares.
1. Garganta profunda com segurança
Para quem deseja experimentar a garganta profunda, uma técnica eficiente é deitar com a cabeça para fora da cama, permitindo que o parceiro se posicione de pé. Inserir o pênis inteiro na boca, incluindo os testículos, e movimentar a língua de forma ritmada aumenta a sensação de profundidade e estimula mais áreas do órgão. Essa prática exige cuidado para evitar desconforto ou engasgos, mas pode intensificar muito o prazer.
2. Técnica da "quase garganta profunda"
Nem sempre é preciso engolir completamente para criar uma sensação de profundidade. A chamada "quase garganta profunda" consiste em posicionar a língua no céu da boca, ereta, de forma que o pênis bata levemente no fundo da garganta. Essa técnica permite simular a profundidade, sem causar desconforto, sendo uma alternativa para quem ainda não se sente à vontade com a garganta profunda completa.
3. Vontade é essencial
Sexo oral só funciona quando há desejo. É essencial ouvir o próprio corpo: se não estiver afim, não faça. Caso o objetivo seja proporcionar gozo na boca sem engolir, é possível criar estratégias, como deixar escapar ou usar panos ou toalhas, sem comprometer a experiência.
4. Posição 69: prazer mútuo
A posição 69 é uma das mais indicadas para prazer simultâneo. Enquanto um recebe, o outro também oferece sexo oral, tornando o ato mais interativo. A combinação de estímulo oral e manual — como masturbar o parceiro enquanto dá oral — potencializa a excitação, tornando o momento mais intenso e prazeroso para ambos.
5. Corpo tem gosto
Saber explorar diferentes áreas do corpo faz toda a diferença. Movimentar a língua sobre a vagina ou o períneo, usar os dedos para estimular internamente e respeitar o ritmo do parceiro são atitudes que aumentam a satisfação. É importante perceber que o gosto natural faz parte da experiência e não deve ser motivo de constrangimento: aprender a apreciar o corpo do outro é essencial.
6. Mulher no comando
Quando a mulher assume o controle, por exemplo, ficando de cócoras sobre o parceiro, ela consegue guiar a intensidade do ato e variar os movimentos conforme o prazer do parceiro. Essa postura proporciona conforto para quem recebe e aumenta a sensação de domínio e empoderamento para quem dá, tornando o sexo oral mais dinâmico e prazeroso.
7. Pausas estratégicas
O sexo oral não deve ser feito com pressa. Respirar corretamente é fundamental para manter o ritmo e a energia. Pausas curtas podem ser feitas inserindo a língua em outras regiões do corpo, como o períneo, evitando que a experiência seja interrompida e mantendo a conexão com o parceiro.
8. Explorar além da vulva
O sexo oral não se limita à vulva ou ao pênis. Estimular áreas adjacentes, como o ânus e o períneo, pode intensificar o prazer e surpreender o parceiro. A exploração deve ser sempre consensual e feita com cuidado, respeitando os limites de conforto de cada um.
9. Toque refrescante
Pequenos truques podem potencializar a sensação de frescor e estimular a excitação. Chupar uma bala de menta antes do ato, por exemplo, pode gerar sensações agradáveis na garganta e melhorar a experiência, desde que a bala seja retirada antes do contato direto para evitar engolir acidentalmente.
10. Atenção ao prepúcio e freio
Passar a língua pelo prepúcio, pelo freio (a "preguinha" que liga a glande ao corpo do pênis) e pelo saco escrotal aumenta consideravelmente o prazer. O ritmo e a pressão devem ser ajustados conforme a resposta do parceiro, sempre respeitando sinais de conforto ou desconforto.
*Com matéria publicada em 10/3/2018
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.