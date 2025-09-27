Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'

A experiência com a síndrome de Li-Fraumeni transformou a vida de Isabel Teixeira, conta a atriz no Desculpa Alguma Coisa, do Canal UOL.
A síndrome de Li-Fraumeni é uma condição hereditária rara causada por mutações no gene TP53, responsável por suprimir o desenvolvimento de tumores. Pessoas com essa mutação têm um risco significativamente aumentado de desenvolver diferentes tipos de câncer ao longo da vida como câncer de mama, sarcomas, tumores cerebrais e leucemias e, em alguns casos, mais de um tipo de câncer simultaneamente.
Teixeira descobriu ser portadora da síndrome genética após a morte de sua mãe, vítima da mesma condição. Na época, a atriz tinha 30 anos, e sua mãe, apenas 56.
Minha mãe teve uma síndrome que ela não sabia que ela tinha, que é a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome faz com que as suas células, elas não tenham uma proteção chamada TP53. Eu tenho a síndrome também. (...) São vários cânceres que nascem ao mesmo tempo. Muito, muito, muito, muito invasivos. Isabel Teixeira
O diagnóstico precoce levou Isabel a adotar protocolos rígidos de acompanhamento, como exames semestrais e mudanças no estilo de vida. "Como eu descobri a síndrome, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu sigo o protocolo, né? Existe um protocolo semestral que eu faço, eu tenho um contato com a minha geneticista."
Além dos cuidados com a saúde, Isabel falou sobre o impacto emocional da perda da mãe e de outros membros da família em um curto espaço de tempo. "Só quem perdeu a mãe sabe. Mas uma força que me veio, eu penso nela todos os dias. É uma presença. E aí, veio junto minha avó, que já tinha morrido. Eu perdi minha avó em 2005, minha mãe em 2006 e meu avô, Moacir, em 2007. Foi um atrás do outro".
'Tenho crises de abstinência de novela', revela Isabel Teixeira
Isabel Teixeira diz que sente falta do cotidiano disciplinado das novelas e revela crises de abstinência após o fim de projetos, ressaltando sua paixão pelo ritmo e ambiente das gravações.
A atriz estreou nas novelas em 2020, em Amor de Mãe. Desde então, participou de outras três produções: Pantanal (2022), Elas por Elas (2023) e Volta por Cima (2024). "Eu espero que eu faça uma quinta em 2026", revelou.
Eu tô na época da paixão, sabe? Que eu quero ver todo dia, quero dormir junto todo dia, quero falar o tempo inteiro. Mas aí, quando terminou agora a Volta por Cima, eu percebi que eu ia ficar um tempo sem fazer novela e aí eu vim pra [Cia] Mungunzá, para o filme. Isabel Teixeira
'Teatro de primeiro mundo é o que se faz no Brasil'
A atriz Isabel Teixeira defendeu a permanência do Teatro de Contêiner, ocupado pela Companhia Mungunzá desde 2016 no centro de São Paulo, que tem enfrentado uma disputa judicial após ordem de despejo.
"É um teatro ameaçado", afirmou a atriz. Em maio, a prefeitura de São Paulo entrou com pedido de desocupação da área pública onde está localizado o espaço, alegando que o terreno será destinado à construção de um projeto habitacional. No mês passado, porém, a Justiça concedeu uma tutela provisória que garante a permanência do teatro por pelo menos mais 180 dias.
A atriz, que coleciona passagens por palcos internacionais, tidos como de 'primeiro mundo', como o Odeon, na França, afirmou que pela sua experiência, é no Brasil que se encontra o verdadeiro teatro de primeiro mundo.
O teatro de primeiro mundo é o que se faz aqui no Brasil. Esse é o teatro de primeiro mundo. E eu tô falando com conhecimento de causa. E a Companhia Mungunzá é uma companhia que corresponde a isso. Eu tô ensaiando no palco. Eu monto a luz no palco. E, ao mesmo tempo, tem um pessoal do hip-hop ali, uma ONG que tá fazendo não sei o quê ali, um pessoal que vai entrar pra ensaiar. Isabel Teixeira
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.