Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'

Minha mãe teve uma síndrome que ela não sabia que ela tinha, que é a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome faz com que as suas células, elas não tenham uma proteção chamada TP53. Eu tenho a síndrome também. (...) São vários cânceres que nascem ao mesmo tempo. Muito, muito, muito, muito invasivos. Isabel Teixeira

O diagnóstico precoce levou Isabel a adotar protocolos rígidos de acompanhamento, como exames semestrais e mudanças no estilo de vida. "Como eu descobri a síndrome, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu sigo o protocolo, né? Existe um protocolo semestral que eu faço, eu tenho um contato com a minha geneticista."

Além dos cuidados com a saúde, Isabel falou sobre o impacto emocional da perda da mãe e de outros membros da família em um curto espaço de tempo. "Só quem perdeu a mãe sabe. Mas uma força que me veio, eu penso nela todos os dias. É uma presença. E aí, veio junto minha avó, que já tinha morrido. Eu perdi minha avó em 2005, minha mãe em 2006 e meu avô, Moacir, em 2007. Foi um atrás do outro".

'Tenho crises de abstinência de novela', revela Isabel Teixeira

Isabel Teixeira diz que sente falta do cotidiano disciplinado das novelas e revela crises de abstinência após o fim de projetos, ressaltando sua paixão pelo ritmo e ambiente das gravações.

A atriz estreou nas novelas em 2020, em Amor de Mãe. Desde então, participou de outras três produções: Pantanal (2022), Elas por Elas (2023) e Volta por Cima (2024). "Eu espero que eu faça uma quinta em 2026", revelou.