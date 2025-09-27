L'Oréal abre loja surpresa em SP e faz esquenta pra semana de moda em Paris

Um pouquinho de Paris em São Paulo. L'Oréal Paris inaugurou uma loja pop-up inspirada na incrível semana de moda de Paris, que começa oficialmente no dia 29 de setembro na França, mas que desde já agita as ruas frances e paulistanas. Quem passar pelo Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, poderá conhecer e levar para casa produtos que vão marcar presença nas passarelas durante os próximos dias.

Vale anotar na agenda para visitar a pop-up, que fica aberta até o dia 29, e celebrar a oitava edição do 'Le Défilé', desfile incônico da L'Oréal que trará como modelos as embaixadoras da marca do mundo todo, contando com Taís Araujo e Anitta para representar o Brasil.



Exaltando a força e a diversidade feminina, o tema do evento em 2025 é 'Liberdade, Igualdade, Sororidade', uma referência aos ideais da Revolução Francesa, que são 'Liberdade, Igualdade e Fraternidade'. O desfile acontecerá na noite do dia 29 de setembro, na Place de Hotel de Ville, praça em frente ao prédio que abriga as instituições governamentais de Paris.