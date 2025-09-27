L'Oréal abre loja surpresa em SP e faz esquenta pra semana de moda em Paris
Um pouquinho de Paris em São Paulo. L'Oréal Paris inaugurou uma loja pop-up inspirada na incrível semana de moda de Paris, que começa oficialmente no dia 29 de setembro na França, mas que desde já agita as ruas frances e paulistanas. Quem passar pelo Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, poderá conhecer e levar para casa produtos que vão marcar presença nas passarelas durante os próximos dias.
Vale anotar na agenda para visitar a pop-up, que fica aberta até o dia 29, e celebrar a oitava edição do 'Le Défilé', desfile incônico da L'Oréal que trará como modelos as embaixadoras da marca do mundo todo, contando com Taís Araujo e Anitta para representar o Brasil.
Exaltando a força e a diversidade feminina, o tema do evento em 2025 é 'Liberdade, Igualdade, Sororidade', uma referência aos ideais da Revolução Francesa, que são 'Liberdade, Igualdade e Fraternidade'. O desfile acontecerá na noite do dia 29 de setembro, na Place de Hotel de Ville, praça em frente ao prédio que abriga as instituições governamentais de Paris.
Defendendo a democratização da moda e da beleza, o desfile será transmitido ao vivo no site, YouTube e no TikTok de L'Oréal Paris Brasil.
No ano passado, além de Taís e Anitta, também passaram pelo desfile nomes como: Larissa Manoela, Cara Delevingne, Viola Davis, Jane Fonda e Kendall Jenner. Com o tema "Walk Your Worth" (Mostre Seu Valor), o evento celebrou a missão da marca de apoiar cada mulher em sua jornada de empoderamento.
Também em sua edição anterior, Anitta protagonizou uma das cenas de maior repercussão da noite. A cantora mexicana Belinda sofreu uma queda na passarela e Anitta, que estava saindo do palco no momento, ajudou a cantora a se levantar. O vídeo viralizou nas redes junto com muitos comentários sobre os grandes nomes, penteados e makes que brilharam em Paris. Ansiosas para ver o que vai rolar esse ano?
