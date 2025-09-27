UniversaUOL
'Fui julgada': Ellen Milgrau trocou moda por faxina e ganhou programa na TV

Rafaela Polo
De Universa, em São Paulo
Ellen Milgrau deixou as passarelas para se dedicar as faxinas
Ellen Milgrau deixou as passarelas para se dedicar as faxinas Imagem: Reprodução/Instagram

Ellen Milgrau, 31 anos, já desfilou para marcas como Prada e Valentino nas passarelas mais cobiçadas do mundo. Mas decidiu deixar o glamour da moda para se dedicar a outra função: a faxina. E não é qualquer limpeza: trata-se de colocar em ordem a casa de pessoas que, por algum motivo, não conseguem mais realizar o básico.

Muita gente achou que ela tinha enlouquecido — inclusive seu pai não entendeu a decisão. Mas, cerca de cinco anos após publicar o primeiro vídeo em que ajudava um amigo com depressão que não lavava a louça havia cinco meses, Ellen estreia na TV com um programa próprio: "Missão Faxina", no Discovery Home & Health e na HBO Max.

"Minha primeira postagem sobre limpeza viralizou. Teve milhões de visualizações. Nunca tinha visto algo parecido nas minhas redes", contou em entrevista exclusiva para o Universa.

Na conversa, ela falou sobre os bastidores dessa decisão e revelou: colocar a mão na massa a faz se sentir mais humana.

Universa: Como foi o processo de deixar a vida de modelo para se dedicar às faxinas?
Ellen Milgrau: Nunca tive grandes pretensões como modelo. Sempre fui comunicativa, gosto de me expressar. Minha vida na faxina começou ajudando um amigo em depressão profunda. Sempre gostei de limpar e já fazia conteúdos organizando minha própria casa, que o público acompanhava.

Esse amigo, que era alegre e festeiro, de repente se isolou. Gostava de receber visitas, mas passou a impedir que fôssemos à sua casa, alegando que estava suja. Ofereci-me para limpar, mas ele recusava — até que insisti e consegui. A situação era grave: fazia cinco meses que ele não lavava a louça. Percebi, então, o peso que tarefas básicas podem ter quando alguém não está bem. Para mim, ajudar é prazeroso.

Você gosta de assistir esse tipo de conteúdo?
Sim, eu já acompanhava vídeos de estrangeiros. É comum eles produzirem esse tipo de material. No Brasil, especialmente no período pós-pandemia, muitas pessoas estavam abatidas. Meu amigo deixou que eu filmasse a faxina em sua casa e, quando publiquei, viralizou. A partir daí, começaram a chegar pedidos de ajuda de outras pessoas. No início, fazia sozinha, depois outros foram se juntando e passamos a ajudar como podíamos.

Teve quem julgou sua decisão de trocar a modelagem pela faxina?
Sim. Meu pai mesmo achou que eu estava ficando louca. A maioria das minhas tias são diaristas, e ele não entendia por que eu queria seguir o mesmo caminho. Expliquei que gostava, mas que iria atuar em casos extremos. Sempre gostei de limpar lugares realmente sujos.

Houve desconfiança de todos os lados: da minha agência de modelos, da assessoria e até da equipe de marketing. Só quando perceberam que era um projeto com muitas possibilidades começaram a me apoiar. Mas, sim, fui bastante julgada.

Qual a sensação de saber que está ajudando tanta gente?
É clichê, mas é muito bom. Não me custa nada e faz bem para o coração. É a minha forma de contribuir com a sociedade. Sinto que é um propósito. Ajudar o próximo também me ajuda a lidar com minhas próprias questões, porque me faz enxergar que muitas vezes reclamo à toa. Tem gente em situações muito piores, tentando seguir em frente.

Ellen Milgrau agora terá um programa chamado 'Missão Faxina'
Ellen Milgrau agora terá um programa chamado 'Missão Faxina' Imagem: Divulgação

Muita gente acha que bagunça em casa é só preguiça. Você sempre foi empática com problemas psiquiátricos que levam a isso?
Tenho diagnóstico de depressão há mais de 10 anos e faço tratamento. Sei como é estar no fundo do poço, sei o peso que isso tem. É difícil explicar para onde a mente nos leva. Por isso, entendo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um amigo, alguém que não julgue e simplesmente estenda a mão, fazendo algo simples como lavar uma louça. Esse ato de serviço é uma forma de cuidado.

Como ficou seu amigo depois da primeira faxina?
Hoje ele está ótimo e sempre me agradece. Já me ajudou a roteirizar vídeos de faxina e participou de muitos processos. Disse que nunca mais quer voltar àquela situação, mas recentemente perdeu uma pessoa querida e sigo atenta. Muitas pessoas que já ajudei afirmam que não querem retornar ao cenário da sujeira, pois a faxina trouxe ânimo para viver.

Já houve casos em que você pensou: "Não vou conseguir"?
Sim, e é nesses momentos que a ajuda dos amigos faz diferença. Juntos, conseguimos. Missão dada é missão faxina. É como um videogame: preciso ultrapassar fases para mudar de tela. Por mais cansativo que seja, vou até o fim.

Qual foi a pior situação que já enfrentou?
A mais grave foi no Rio Grande do Sul, durante as enchentes.

Eu e minha equipe tínhamos medo de adoecer, então nos preparamos bem, mas ainda assim foi tenebroso. Havia muitos animais mortos e chegamos um mês após as chuvas, quando as pessoas estavam reabrindo suas casas. Foi o ápice de não saber o que fazer. Precisei, em alguns momentos, me afastar para respirar. Foi a experiência mais difícil da minha vida.

O que começou como uma boa ação virou um reality. Imaginava chegar a esse ponto?
Não. Eu sabia que havia interesse do público, porque o conteúdo viralizou, mas nunca pensei que cresceria tanto. No máximo, imaginava um canal no YouTube. Hoje é gratificante ter essa visibilidade em um canal que enxergou o projeto e está espalhando uma mensagem de empatia e apoio. Muitas vezes, não imaginamos os problemas que as pessoas enfrentam, e ainda assim elas sofrem julgamentos. A bagunça é apenas a ponta do iceberg. Reverberar essa mensagem é muito recompensador.

Ellen Milgrau fazendo faxina
Ellen Milgrau fazendo faxina Imagem: Reprodução/Instagram

Você se tornou mais empática diante de tanta adversidade?
Esse trabalho me trouxe de volta para a realidade. Eu vivia em um mundo de glamour, cercada de luxo e beleza, e isso vai nos deslumbrando, faz a gente esquecer o básico: olhar para o próximo e viver o presente.

Com as faxinas, voltei a ser quem eu era antes da moda, antes de sair do Brasil. Retomei minha essência humana. Sem sabedoria e terapia, a gente se perde.

