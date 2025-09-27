'Fui julgada': Ellen Milgrau trocou moda por faxina e ganhou programa na TV

Na conversa, ela falou sobre os bastidores dessa decisão e revelou: colocar a mão na massa a faz se sentir mais humana.

Universa: Como foi o processo de deixar a vida de modelo para se dedicar às faxinas?

Ellen Milgrau: Nunca tive grandes pretensões como modelo. Sempre fui comunicativa, gosto de me expressar. Minha vida na faxina começou ajudando um amigo em depressão profunda. Sempre gostei de limpar e já fazia conteúdos organizando minha própria casa, que o público acompanhava.

Esse amigo, que era alegre e festeiro, de repente se isolou. Gostava de receber visitas, mas passou a impedir que fôssemos à sua casa, alegando que estava suja. Ofereci-me para limpar, mas ele recusava — até que insisti e consegui. A situação era grave: fazia cinco meses que ele não lavava a louça. Percebi, então, o peso que tarefas básicas podem ter quando alguém não está bem. Para mim, ajudar é prazeroso.

Você gosta de assistir esse tipo de conteúdo?

Sim, eu já acompanhava vídeos de estrangeiros. É comum eles produzirem esse tipo de material. No Brasil, especialmente no período pós-pandemia, muitas pessoas estavam abatidas. Meu amigo deixou que eu filmasse a faxina em sua casa e, quando publiquei, viralizou. A partir daí, começaram a chegar pedidos de ajuda de outras pessoas. No início, fazia sozinha, depois outros foram se juntando e passamos a ajudar como podíamos.

Teve quem julgou sua decisão de trocar a modelagem pela faxina?

Sim. Meu pai mesmo achou que eu estava ficando louca. A maioria das minhas tias são diaristas, e ele não entendia por que eu queria seguir o mesmo caminho. Expliquei que gostava, mas que iria atuar em casos extremos. Sempre gostei de limpar lugares realmente sujos.