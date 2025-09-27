Mulheres escolhem motel para curtir com amigas: 'Dançar de biquíni'

Festa de aniversário, comemoração de formatura, tarde de fofoca com as amigas? Os motéis estão ganhando um novo significado. Para além dos encontros sexuais, esses aluguéis de quartos por hora se tornaram tendência entre quem busca uma celebração reservada com amigas.

Rafaela Grolli, 28, criadora de conteúdo, já fez diversas comemorações em motéis - inclusive sua festa de aniversário. "Trabalhei seis anos no ramo e percebi, durante a pandemia, que, por ser um local privativo, se tornou comum realizar eventos", disse ao Universa.

Além do aniversário, ela comemorou a formatura com as amigas da faculdade em uma suíte. "Foi muito legal porque deu para tomar banho na hidromassagem, conversar, comer e dançar", conta.