Mulheres escolhem motel para curtir com amigas: 'Dançar de biquíni'

Festa de aniversário, comemoração de formatura, tarde de fofoca com as amigas? Os motéis estão ganhando um novo significado. Para além dos encontros sexuais, esses aluguéis de quartos por hora se tornaram tendência entre quem busca uma celebração reservada com amigas.
Rafaela Grolli, 28, criadora de conteúdo, já fez diversas comemorações em motéis - inclusive sua festa de aniversário. "Trabalhei seis anos no ramo e percebi, durante a pandemia, que, por ser um local privativo, se tornou comum realizar eventos", disse ao Universa.
Além do aniversário, ela comemorou a formatura com as amigas da faculdade em uma suíte. "Foi muito legal porque deu para tomar banho na hidromassagem, conversar, comer e dançar", conta.
Larissa Calabrese, presidente-executiva da ABMotéis (Associação Brasileira de Motéis), afirma que, em alguns estados, a ideia de levar a festa para as suítes é mais comum. Em alguns estabelecimentos, é possível receber até 50 convidados de uma só vez - como em um motel em Manaus.
Existem quartos com espaço para DJ e equipamento de iluminação, por exemplo. Com a internet, vimos um aumento na divulgação, o que fez disso uma tendência. Notamos uma grande procura para despedidas de solteira e encontros periódicos de amigas para beber e se divertir, Larissa Calabrese
Suítes temáticas e pacotes com decoração extra são um atrativo a mais para esse público. Segundo a associação, os motéis estão se adaptando ao novo perfil de clientes, mas os casais ainda são o público principal.
"Estamos sempre em contato com os empresários, reforçando a necessidade de renovações e reformas constantes. Também pensamos no aspecto lúdico, pois eles têm liberdade para modificar a estrutura e oferecer novas experiências aos hóspedes que desejam uma festa", afirma Calabrese.
Só para elas
O ambiente privativo é um bônus para mulheres que querem beber e dançar sem se preocupar com abordagens indesejadas. Foi exatamente isso que a criadora de conteúdo Paloma Venturi, 25, buscava quando teve a ideia de comemorar seu aniversário em um motel com as amigas.
Queria que fosse um momento só das meninas, que pudéssemos ficar confortáveis para fazer o que quiséssemos - desde dançar de biquíni até fazer skincare. Pesquisei bastante, porque também não queria uma suíte com aquela cara de sexo, Paloma Venturi
"É um ambiente privado. Não consigo pensar em outro lugar onde eu possa ficar com minhas amigas na piscina, com tranquilidade e segurança. Me senti muito protegida todas as vezes que fui", diz Grolli.
Para Venturi, até o preço é um atrativo. "A suíte para 12 horas, comportando até 10 pessoas, custou em torno de R$ 700. Mais barato do que alugar outros espaços", afirma.
Ditando tendência
Sem preconceitos, a ideia de festa no motel, promovida por criadoras de conteúdo, inspirou outras amigas a fazerem o mesmo.
"Já fiquei encarregada de organizar uma despedida de solteira, e amigas que foram ao meu aniversário também organizaram suas festas dessa forma. Senti que quebramos um tabu. O motel pode ser um lugar de festas e entretenimento", diz Grolli.
Na vida de Venturi, não foi diferente. "Minhas amigas adoraram a ideia de uma festa no motel, foi muito mais divertido do que imaginávamos. Desde a minha, outras três já fizeram", conta.
