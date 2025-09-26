Tesão de ver o par usando fraldas ou chupeta? Conheça o ageplay

Interação lúdica ou sexual

Segundo especialistas em sexualidade, o ageplay pode ser vivenciado de maneiras muito variadas. Em alguns casos, a interação é totalmente lúdica e não precisa envolver sexo. Para outros, a prática se conecta a outras vertentes do BDSM e pode incluir punições, regras e estímulos eróticos combinados previamente.

Essa liberdade de criação é parte do que atrai seus praticantes: por algumas horas, é possível deixar de lado as pressões da vida adulta e entrar em um espaço seguro de fantasia, onde o papel de cada um é claramente negociado. A estética — do visual ao comportamento — ajuda a construir experiências que combinam prazer corporal, emocional e psicológico.

De comum acordo

Embora desperte curiosidade, o ageplay ainda sofre preconceito e é frequentemente confundido com comportamentos ilegais ou não consensuais, o que não corresponde à realidade de quem participa. Como em todas as práticas BDSM, consentimento explícito é indispensável no ageplay.

Além de uma comunicação clara, é recomendado que se tenha confiança mútua entre os parceiros e que cada um esteja plenamente consciente e confortável com sua participação. Um possível acompanhamento psicológico pode ser indicado, principalmente se houver trauma não resolvido ou confusão emocional por parte de alguém envolvido.