Isabel Teixeira: 'Tenho crise de abstinência de trabalhar em novela'

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Isabel Teixeira diz que sente falta do ambiente de novelas e do ritmo intenso de gravações.
Teixeira estreou nas novelas em 2020, em Amor de Mãe. Desde então, participou de outras três produções: Pantanal (2022), Elas por Elas (2023) e Volta por Cima (2024). "Eu espero que eu faça uma quinta em 2026", revelou a atriz.
Ela descreve a rotina no set como apaixonante e diz que, após longos projetos, sente saudade do cotidiano disciplinado e dos rituais que marcam seu trabalho.
Eu tô na época da paixão, sabe? Que eu quero ver todo dia, quero dormir junto todo dia, quero falar o tempo inteiro. Mas aí, quando terminou agora a Volta por Cima, eu percebi que eu ia ficar um tempo sem fazer novela e aí eu vim pra [Cia] Mungunzá, para o filme. Isabel Teixeira
A atriz relata que a ausência da rotina das novelas provoca um vazio. "Eu tenho, às vezes, crises de abstinência. Do dia a dia da novela", contou a atriz. "Se deixassem, eu ia fazer a das seis, a das sete e a das nove".
O desejo de estar sempre envolvida é tão forte que ela já cogitou morar no próprio estúdio. "Eu já falei uma vez pra um diretor que se deixassem, eu ia pegar um contêiner [...] e pôr aqui no Projac, eu ia dormir aqui".
A disciplina e o método próprio para decorar textos também fazem parte da ligação de Teixeira com o universo das novelas. "É um cotidiano, assim, de uma disciplina, e eu acho que eu tenho um pouco uma coisa oriental, sabe? Eu acordo no mesmo dia, na mesma hora, eu faço não sei o quê, eu faço não sei o quê lá, e aí o método que eu uso pra decorar o texto, que é todo cheio de toques, de sequências de toques."
Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'
A experiência com a síndrome de Li-Fraumeni transformou a vida de Isabel Teixeira. A atriz contou que descobriu ser portadora da condição genética após perder a mãe para a mesma síndrome, o que trouxe uma rotina de prevenção e mudanças de hábito.
[Minha mãe] não sabia que ela tinha síndrome. Então, são vários cânceres que nascem ao mesmo tempo. Muito invasivos. Mas existe toda uma prevenção, né? (...) Como eu descobri a síndrome, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu sigo o protocolo. Isabel Teixeira
'Teatro de primeiro mundo é o que se faz no Brasil'
A atriz Isabel Teixeira defendeu a permanência do Teatro de Contêiner, ocupado pela Companhia Mungunzá desde 2016 no centro de São Paulo, que tem enfrentado uma disputa judicial após ordem de despejo.
"É um teatro ameaçado", afirmou a atriz. Em maio, a prefeitura de São Paulo entrou com pedido de desocupação da área pública onde está localizado o espaço, alegando que o terreno será destinado à construção de um projeto habitacional. No mês passado, porém, a Justiça concedeu uma tutela provisória que garante a permanência do teatro por pelo menos mais 180 dias.
A atriz, que coleciona passagens por palcos internacionais, tidos como de 'primeiro mundo', como o Odeon, na França, afirmou que pela sua experiência, é no Brasil que se encontra o verdadeiro teatro de primeiro mundo.
O teatro de primeiro mundo é o que se faz aqui no Brasil. Esse é o teatro de primeiro mundo. E eu tô falando com conhecimento de causa. E a Companhia Mungunzá é uma companhia que corresponde a isso. Eu tô ensaiando no palco. Eu monto a luz no palco. E, ao mesmo tempo, tem um pessoal do hip-hop ali, uma ONG que tá fazendo não sei o quê ali, um pessoal que vai entrar pra ensaiar. Isabel Teixeira
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
