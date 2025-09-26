Isabel Teixeira: 'Tenho crise de abstinência de trabalhar em novela'

Eu tô na época da paixão, sabe? Que eu quero ver todo dia, quero dormir junto todo dia, quero falar o tempo inteiro. Mas aí, quando terminou agora a Volta por Cima, eu percebi que eu ia ficar um tempo sem fazer novela e aí eu vim pra [Cia] Mungunzá, para o filme. Isabel Teixeira

A atriz relata que a ausência da rotina das novelas provoca um vazio. "Eu tenho, às vezes, crises de abstinência. Do dia a dia da novela", contou a atriz. "Se deixassem, eu ia fazer a das seis, a das sete e a das nove".

O desejo de estar sempre envolvida é tão forte que ela já cogitou morar no próprio estúdio. "Eu já falei uma vez pra um diretor que se deixassem, eu ia pegar um contêiner [...] e pôr aqui no Projac, eu ia dormir aqui".

A disciplina e o método próprio para decorar textos também fazem parte da ligação de Teixeira com o universo das novelas. "É um cotidiano, assim, de uma disciplina, e eu acho que eu tenho um pouco uma coisa oriental, sabe? Eu acordo no mesmo dia, na mesma hora, eu faço não sei o quê, eu faço não sei o quê lá, e aí o método que eu uso pra decorar o texto, que é todo cheio de toques, de sequências de toques."

Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'

A experiência com a síndrome de Li-Fraumeni transformou a vida de Isabel Teixeira. A atriz contou que descobriu ser portadora da condição genética após perder a mãe para a mesma síndrome, o que trouxe uma rotina de prevenção e mudanças de hábito.