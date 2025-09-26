'Engravidei de trigêmeos de um homem que tinha visto só uma vez na vida'

Menos de um mês após o encontro, Marisa fez o teste de gravidez e obteve o resultado positivo. "Lembro que a médica me disse: você não está apenas grávida, você está muito grávida, vai ser mãe de trigêmeos", conta ela.

Eu realmente não pensava em ter filhos. Eu estava num outro momento, me mudando de cidade para trabalhar, focada na minha carreira. Tenho histórico de gêmeos na minha família, mas, na hora em que fiquei sabendo que teria trigêmeos, fiquei em choque e incrédula.

Marisa Malaquias da Silva

'Ele tirou a camisinha sem me falar'

Quando descobriu a gravidez, Marisa tinha 31 anos e morava em Mogi das Cruzes. O homem com que ela se relacionou vivia em São Paulo e tinha 59 anos. "Eu tinha terminado um relacionamento havia três meses e queria conhecer outras pessoas. Ele veio para a minha cidade para me encontrar. Eu sempre gostei de homens mais velhos e por isso acabei me interessando por ele."

Marisa conta que nunca usou anticoncepcional, mas que sempre usava camisinha em suas relações. "Ele sabia que eu não tomava pílula porque já tínhamos falado sobre isso. No dia, inclusive, eu tinha preservativo na bolsa porque sabia que tinha a possibilidade de a gente ter relação", revela.