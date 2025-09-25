'Voz na plateia': Othon Bastos relembra história com Fernanda Montenegro

O respeito e a admiração entre grandes nomes do teatro brasileiro marcaram um episódio especial para Othon Bastos, relembra o ator no Maria Com os Outros, do Canal UOL.
Durante um ensaio aberto do monólogo "Não me entrego, não!", em que Othon Bastos revisita sua trajetória e comemora 75 anos de carreira na TV, no cinema e no teatro, o ator foi surpreendido pela presença de Fernanda Montenegro, que participou ativamente da plateia.
Eu comecei a fazer o espetáculo e em determinado momento eu digo assim: 'São Bernardo, 1973' (...) Aí eu ouço uma voz na plateia dizer... 'É verdade!' Othon Bastos
Othon conta que só percebeu a presença de Fernanda depois de reconhecer sua voz no meio da plateia. "Essa voz eu conheço, eu conheço essa voz", lembra.
Segundo ele, a participação inesperada da atriz prendeu a atenção de todos. "Ela foi realmente um grande achado. Ela indo e falando para o público naquela hora. O público foi fascinado com ela dizendo as coisas."
Ao fim da apresentação, Othon, hoje com 91 anos, e Fernanda, com 95, dividiram um encontro emocionante. "Quando acabou, foi um black, ela virou assim [e disse]: 'Nós dois juntos temos quase 200 anos de vida, né?'", relembrou o ator.
'A coisa mais importante na minha vida foi o acaso'
Para Othon Bastos o acaso sempre teve papel central em sua trajetória, especialmente no convite para viver o cangaceiro Corisco em "Deus e o Diabo na Terra do Sol".
Eu nunca pensei em teatro. É por isso que digo que a coisa mais importante da minha vida foi o acaso. Esse foi o meu grande amigo na vida. Tudo meu, quase, grandes coisas. O acaso, os grandes papéis, os grandes filmes e tudo, foi por acaso. Eu estava quieto, o ator não podia fazer, aí chamou outro.Othon Bastos
Bastos contou que sua entrada no filme de Glauber Rocha aconteceu por sorte: o papel de Corisco, surgiu depois que o cineasta precisou encontrar outro intérprete.
Othon relembrou a surpresa ao receber o convite do diretor,. "O Glauber, depois, que era meu amigo, disse assim: 'O ator que ia fazer o papel não pode fazer. Você não quer fazer?'"
