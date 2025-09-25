Sexo sem vontade: por que ceder à pressão afeta saúde sexual e emocional

Aceitar relações sexuais sem desejo, apenas para agradar o parceiro ou parceira, é um comportamento mais comum do que se imagina — e extremamente prejudicial para a saúde física, emocional e sexual das mulheres.

Por trás dessa prática, ainda presente em muitas relações, estão crenças machistas que reforçam a ideia de que a mulher deve satisfazer o outro para manter o relacionamento. Essa pressão alimenta sentimentos de culpa, ameaça a autoestima e enfraquece a libido.

O medo da rejeição e da solidão

Um dos fatores que leva muitas mulheres a transar sem vontade é o receio de que o parceiro busque satisfação fora da relação. Essa lógica, baseada em expectativas machistas, coloca sobre a mulher a responsabilidade de evitar uma traição ou o fim do relacionamento.