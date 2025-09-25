Grávida, surfista que levou prata em Paris lembra burnout: 'Me dava branco'

Na verdade, foi super difícil. Senti que tinha me esforçado muito nesses últimos anos e que tinha dado certo. A gente tava lutando atrás de um objetivo e conseguimos. E falo no plural porque não foi só o meu sonho, mas o sonho do meu marido, da minha família, de todo mundo no Comitê Olímpico, de quem estava me acompanhando, ajudando. Então, para mim foram anos com muita dedicação, muito tempo focada numa coisa só e com certeza foi muito trabalho bem feito, mas uma hora a gente cansa.

Chegou um ponto nesse ano que comecei a conversar mais com minha psicóloga, eu falava: 'Olha, tô sentindo que na hora que entro na bateria [de ondas] estou com um plano claro, mas me dá um branco. Meu cérebro não está funcionando e sinto que estou até fazendo o oposto do que tô era para fazer.' E ela já meio que deu um passo para trás e falou que não era um bom sinal.

Para mim, nesse estado que eu tava, até que atuei bem, mas não teve resultado. Depois rolou torneio em Portugal e eu falei para ela que não estava me sentindo dedicada.

Chegava na praia, olhava as ondas, mas não me sentia animada. Chegava na hora de entrar nas ondas, mesmo com um plano do que fazer, eu sentia que meu cérebro dava um branco. Antes, achávamos que com o tempo isso ia passar, mas não passou.

Ali também estava enfrentando um luto. O meu filmmaker, quem viajou comigo por três anos, morreu. Foi um momento bem triste das nossas vidas. Então, com tudo isso acontecendo, a minha psicóloga que ali eram os primeiros sinais que eu tava tendo um burnout. E ela falou: 'Se você continuar, tem grande chance que você só vai se piorar e você nunca mais vai querer surfar e competir de novo'. E me sugeriu parar esse ano e voltar quando eu estivesse pronta.

Quando ela me falou isso, entendi que era verdade. Não estava conseguindo fazer o que amo com aquela felicidade de sempre. Foi um momento bem triste porque nunca tive uma "fraqueza mental", vamos dizer assim. Sou muito forte mentalmente. E é uma coisa que acontece na vida que você fica realmente mais triste e emocional. Daí decidi tirar essa pausa porque estava com medo de nunca mais querer competir.