Ampliar licença-paternidade é crucial para rotina de mães e saúde de filhos

O sistema econômico atual se apoia na reprodução social, no cuidado e na manutenção da vida, transferindo esse trabalho às mulheres, sem remuneração. A resistência em ampliar a licença-paternidade mantém esse arranjo, assegurando que as mães continuem sobrecarregadas , explica a advogada Fabiana Larissa Kamada, especialista em políticas sociais e gênero.

Ela reforça que a naturalização da maternidade como destino e a crença no "instinto materno" acabam servindo como justificativa para negar direitos aos pais, reforçando o papel exclusivo das mulheres no cuidado dos filhos.

Divisão sexual do trabalho

A sobrecarga das mulheres não é apenas cultural, é, também, estrutural. A divisão sexual do trabalho, conceito desenvolvido por Helena Hirata e Danièle Kergoat, atribui às mulheres atividades consideradas "naturais", ligadas ao cuidado e à reprodução — muitas vezes mal-remuneradas ou pouco valorizadas. Já os homens permanecem na esfera produtiva.

Essa lógica se reflete diretamente no mercado de trabalho: mulheres gastam mais tempo com tarefas domésticas e cuidado infantil, muitas vezes optando por trabalhos de meio período ou horários flexíveis para conciliar as responsabilidades.

A pandemia da covid-19 evidenciou ainda mais essa desigualdade. Com o trabalho remoto, mulheres se viram responsáveis simultaneamente pelo cuidado dos filhos, a organização das tarefas domésticas e o trabalho profissional.