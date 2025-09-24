Isabel Teixeira: 'Teatro de primeiro mundo é o que se faz no Brasil'

O teatro de primeiro mundo é o que se faz aqui no Brasil. Esse é o teatro de primeiro mundo. E eu tô falando com conhecimento de causa. E a Companhia Mungunzá é uma companhia que corresponde a isso. Eu tô ensaiando no palco. Eu monto a luz no palco. E, ao mesmo tempo, tem um pessoal do hip-hop ali, uma ONG que tá fazendo não sei o quê ali, um pessoal que vai entrar pra ensaiar. Isabel Teixeira

Teixeira também criticou a forma como o poder público enxerga e trata os espaços culturais. "O que não é de primeiro mundo é o jeito como o governo olha e credibiliza. A prefeitura falou que fazia-se baderna. E eu falo, se a gente está chamando isso de baderna, a gente não sabe o que é teatro".

A atriz ainda relembrou um episódio de violência durante uma tentativa de desocupação do terreno.

Três atores apanhando na minha frente. Olhei para a frente e tinha uma barricada de escudos com gente apontando um negócio. Você sabe que a arma da bala de borracha é enorme? Eu não sabia. E o olho ardendo. Falei, o que está acontecendo? Nunca tinha visto uma coisa tão triste. Isabel Teixeira

Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'

A experiência com a síndrome de Li-Fraumeni transformou a vida de Isabel Teixeira. A atriz contou que descobriu ser portadora da condição genética após perder a mãe para a mesma síndrome, o que trouxe uma rotina de prevenção e mudanças de hábito.