Isabel Teixeira: 'Teatro de primeiro mundo é o que se faz no Brasil'

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Isabel Teixeira defendeu a permanência do Teatro de Contêiner, ocupado pela Companhia Mungunzá desde 2016 no centro de São Paulo, que tem enfrentado uma disputa judicial após ordem de despejo.
"É um teatro ameaçado", afirmou a atriz. Em maio, a prefeitura de São Paulo entrou com pedido de desocupação da área pública onde está localizado o espaço, alegando que o terreno será destinado à construção de um projeto habitacional. No mês passado, porém, a Justiça concedeu uma tutela provisória que garante a permanência do teatro por pelo menos mais 180 dias.
A atriz, que coleciona passagens por palcos internacionais, tidos como de 'primeiro mundo', como o Odeon, na França, afirmou que pela sua experiência, é no Brasil que se encontra o verdadeiro teatro de primeiro mundo.
O teatro de primeiro mundo é o que se faz aqui no Brasil. Esse é o teatro de primeiro mundo. E eu tô falando com conhecimento de causa. E a Companhia Mungunzá é uma companhia que corresponde a isso. Eu tô ensaiando no palco. Eu monto a luz no palco. E, ao mesmo tempo, tem um pessoal do hip-hop ali, uma ONG que tá fazendo não sei o quê ali, um pessoal que vai entrar pra ensaiar. Isabel Teixeira
Teixeira também criticou a forma como o poder público enxerga e trata os espaços culturais. "O que não é de primeiro mundo é o jeito como o governo olha e credibiliza. A prefeitura falou que fazia-se baderna. E eu falo, se a gente está chamando isso de baderna, a gente não sabe o que é teatro".
A atriz ainda relembrou um episódio de violência durante uma tentativa de desocupação do terreno.
Três atores apanhando na minha frente. Olhei para a frente e tinha uma barricada de escudos com gente apontando um negócio. Você sabe que a arma da bala de borracha é enorme? Eu não sabia. E o olho ardendo. Falei, o que está acontecendo? Nunca tinha visto uma coisa tão triste. Isabel Teixeira
Isabel Teixeira tem a síndrome que causou morte da mãe: 'Sigo o protocolo'
A experiência com a síndrome de Li-Fraumeni transformou a vida de Isabel Teixeira. A atriz contou que descobriu ser portadora da condição genética após perder a mãe para a mesma síndrome, o que trouxe uma rotina de prevenção e mudanças de hábito.
[Minha mãe] não sabia que ela tinha síndrome. Então, são vários cânceres que nascem ao mesmo tempo. Muito invasivos. Mas existe toda uma prevenção, né? (...) Como eu descobri a síndrome, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu sigo o protocolo. Isabel Teixeira
"Tenho crises de abstinência de novela", diz Isabel Teixeira
Isabel Teixeira sente falta intensa do ambiente de novelas e do ritmo de gravações, afirma a atriz. Ela descreve a rotina no set como apaixonante e diz que, após longos projetos, sente saudade do cotidiano disciplinado e dos rituais que marcam seu trabalho.
Eu tô na época da paixão, sabe? Que eu quero ver todo dia, quero dormir junto todo dia, quero falar o tempo inteiro (...) Mas aí, quando terminou agora a volta por cima, eu percebi que eu ia ficar um tempo sem fazer novela (...)eu tenho, às vezes, crises de abstinência.Isabel Teixeira
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
