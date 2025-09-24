Leitoras contam 7 erros brochantes que homens cometem no sexo heterossexual

7 erros que podem esfriar o prazer feminino na hora H
Nem sempre a falta de sintonia na cama é por má intenção: muitas vezes, é pura ansiedade para agradar ou desconhecimento sobre como o corpo da parceira responde ao toque. O resultado, porém, é o oposto do desejado — o clímax parece cada vez mais distante.
Conversar abertamente sobre preferências, observar as reações do outro e respeitar o tempo de cada um são chaves para que o momento seja realmente prazeroso. Para evitar deslizes, reunimos os erros mais comuns que acabam desanimando muitas mulheres, segundo as leituras de Universa.
1. Colocar o orgasmo no pedestal
Quando toda a transa gira em torno de fazer a parceira gozar, a pressão toma conta e o relaxamento vai embora. O ideal é curtir o caminho, sem cobrança: quanto mais o momento for leve, maiores as chances de o orgasmo vir naturalmente.
2. Pedir atenção na hora errada
Interromper o ritmo com ordens ou pedidos quando ela está concentrada no próprio prazer é um convite para a quebra de clima. Deixe que ela conduza ou faça pausas quando sentir vontade — esse espaço é fundamental.
3. Perguntar demais
"Está perto?", "já vai gozar?"… essas perguntas podem parecer cuidado, mas soam como cobrança. Em vez de acelerar, acabam atrasando ou até bloqueando o prazer.
4. Acelerar achando que ajuda
Se ela ainda não chegou lá, aumentar a intensidade de repente pode ser mais atrapalho do que estímulo. Toques bruscos e pressa costumam afastar o orgasmo em vez de aproximá-lo.
5. Ficar completamente em silêncio
Sexo mudo passa a impressão de desinteresse. Gemidos, palavras de incentivo ou simples sons de prazer ajudam a criar conexão e reforçam que os dois estão curtindo juntos.
6. Mudar o ritmo quando está funcionando
Se algo está dando certo, é hora de manter, não de inovar. Trocar velocidade ou movimento quando ela está prestes a chegar ao clímax pode cortar o efeito quase mágico do momento.
7. Movimentos sem coordenação
Estimular o clitóris e fazer a penetração ao mesmo tempo exige sintonia. Quando os dois estímulos não conversam entre si, a sensibilidade diminui. Melhor focar em um de cada vez para garantir mais prazer.
*Com matéria publicada em 8/6/2018
