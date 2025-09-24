Leitoras contam 7 erros brochantes que homens cometem no sexo heterossexual

7 erros que podem esfriar o prazer feminino na hora H

Nem sempre a falta de sintonia na cama é por má intenção: muitas vezes, é pura ansiedade para agradar ou desconhecimento sobre como o corpo da parceira responde ao toque. O resultado, porém, é o oposto do desejado — o clímax parece cada vez mais distante.

Conversar abertamente sobre preferências, observar as reações do outro e respeitar o tempo de cada um são chaves para que o momento seja realmente prazeroso. Para evitar deslizes, reunimos os erros mais comuns que acabam desanimando muitas mulheres, segundo as leituras de Universa.