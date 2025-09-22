Thalma de Freitas sobre amizade com o marido: 'Transamos só para ter filho'

A escolha de formar uma família, para Thalma de Freitas, surgiu a partir da amizade e do desejo de ser mãe, revelou a atriz no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL.
Ao se aproximar dos 40 anos, Freitas decidiu que era hora de realizar o sonho da maternidade. Para isso, buscava um pai para os seus filhos, e foi no fotógrafo Brian Cross, na época apenas um amigo, que encontrou alguém que compartilhava esse mesmo desejo.
Eu queria ter filho. Já ia fazer 40. Aí eu pensei, bom, como eu faço? Eu precisava de um pai. E o Bi, que é o meu marido, também queria ter filho. E a gente era muito amigo. Aí a gente falou, vamos ter filho?Thalma de Freitas
Segundo a atriz, o relacionamento amoroso começou como consequência do desejo de ter um filho juntos. "A gente só começou a ficar, a gente só beijou na boca porque a gente viu que [pensávamos] 'vamos fazer um filho?' se vamos fazer um filho, então vamos transar, porque a gente tem que transar, senão como faz?' Aí a gente começou a transar pra ter filho juntos."
Casada há 13 anos, Thalma de Freitas conta que ela e Brian Cross continuam grandes amigos. Juntos, são pais de Gaelle, de 11 anos.
O compromisso do casamento tá mais ligado com que tipo de estilo de vida você tem, eu sinto.Thalma de Freitas
'Cafezinho, Dona Helena?': Thalma de Freitas relembra Laços de Família
A personagem Zilda, vivida por Thalma de Freitas, quebrou paradigmas ao dar voz a uma empregada doméstica na novela "Laços de Família", diz a atriz.
"Toda atriz negra, na minha época, final de 80, 90, meu início de carreira, só conseguia o papel da empregada doméstica", lembrou Freitas. "Das 13 personagens que fiz, 3 eram empregadas". No entanto, Zilda era diferente, a personagem exibida em horário nobre, não se limitava ao estereótipo silencioso e submisso comumente atribuído a empregadas domésticas negras na televisão, defende a atriz. Zilda tinha voz ativa, presença cênica e carisma.
O fato da minha empregada doméstica ter voz era uma revolução na televisão brasileira. Assim, são 25 anos atrás. Era outra forma de pensar e falar sobre isso. Na época, todo mundo queria ter uma Zilda em casa. Fiquei famosa e fechei o contrato fixo na Globo por 14 anos. Eu amo a Zilda. Imagina, que isso? Quem fica famosa fazendo papel de empregada doméstica no Brasil?Thalma de Freitas
Segundo a atriz, Zilda foi um marco positivo e um raro exemplo de reconhecimento a uma atriz negra na TV aberta. O sucesso da personagem foi tão grande que ela chegou a ganhar um quadro no programa Casseta & Planeta, onde era parodiada como a única pessoa que trabalhava naquela novela algo que, para a época, simbolizava a popularidade da personagem.
"Essa causação da personagem é um negócio raro, não aconteceu com muitos personagens. Ainda mais personagens de atrizes negras na televisão brasileira no horário nobre. Eu acho esse ângulo mais interessante do que a hipocrisia", lembrou a atriz.
Para a atriz, o debate não deve reduzir o papel ao estereótipo nem desvalorizar uma função presente na realidade de milhões de brasileiras:
"Você tá sempre retratando aquela profissão como uma coisa indigna. Eu não acho isso justo no Brasil que vive com empregada doméstica, eu não conheço ninguém, não tem nenhuma das minhas amigas que não tem uma faxineira. E assim, eu conheço famílias que têm Zildas na família."
