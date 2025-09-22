Thalma de Freitas sobre amizade com o marido: 'Transamos só para ter filho'

O fato da minha empregada doméstica ter voz era uma revolução na televisão brasileira. Assim, são 25 anos atrás. Era outra forma de pensar e falar sobre isso. Na época, todo mundo queria ter uma Zilda em casa. Fiquei famosa e fechei o contrato fixo na Globo por 14 anos. Eu amo a Zilda. Imagina, que isso? Quem fica famosa fazendo papel de empregada doméstica no Brasil? Thalma de Freitas

Segundo a atriz, Zilda foi um marco positivo e um raro exemplo de reconhecimento a uma atriz negra na TV aberta. O sucesso da personagem foi tão grande que ela chegou a ganhar um quadro no programa Casseta & Planeta, onde era parodiada como a única pessoa que trabalhava naquela novela algo que, para a época, simbolizava a popularidade da personagem.

"Essa causação da personagem é um negócio raro, não aconteceu com muitos personagens. Ainda mais personagens de atrizes negras na televisão brasileira no horário nobre. Eu acho esse ângulo mais interessante do que a hipocrisia", lembrou a atriz.

Para a atriz, o debate não deve reduzir o papel ao estereótipo nem desvalorizar uma função presente na realidade de milhões de brasileiras:

"Você tá sempre retratando aquela profissão como uma coisa indigna. Eu não acho isso justo no Brasil que vive com empregada doméstica, eu não conheço ninguém, não tem nenhuma das minhas amigas que não tem uma faxineira. E assim, eu conheço famílias que têm Zildas na família."