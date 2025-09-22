'Sou a única pessoa preta na sala': ela criou produtora de games nos EUA

Na escola, ela já desenhava em seus trabalhos de arte seu maior sonho: ser modelo. Nesse ínterim de seu crescimento, sua mãe e seu pai lutavam para pagar os custos da profissão. Books, cursos, viagens para São Paulo em busca de trabalho geravam altos gastos, ainda mais há 22 anos atrás.

Aos 12, começou a trabalhar em uma agência de sua cidade e conseguiu seus primeiros trabalhos. Aos 16, viajou para São Paulo atrás de um trabalho e finalmente conseguiu um contrato, mas com um grande detalhe: ela teria que ir para a China.

Com coragem e US$ 600 no bolso, foi em busca de seu sonho em Xangai. E dali deslanchou.

Voltei para São Paulo, mas logo fui novamente para a China. Depois morei na Europa em países como Itália, Alemanha e França. Também passei pelo Líbano antes de ir para Barcelona, onde vivi por 4 anos.

Raissa Leme

Em 2020, após passar por muitas mudanças em sua vida pessoal, decidiu seguir para os Estados Unidos. Seu grande sonho era desbravar Nova York e trabalhar por lá. Foi quando a pandemia de covid-19 a surpreendeu.