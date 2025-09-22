Já gabaritou Kamasutra? Experimente o Mayasutra, um novo guia de posições

Depois do famoso 'Kamasutra', agora é a vez do 'Mayasutra' ganhar adeptos. Ele abre um novo mundo de possibilidades para quem quer experimentar novas posições sexuais.

O guia se refere à civilização maia, que povoou a América Central e parte da América do Sul antes de ser dizimada pelos colonizadores europeus.

As gravuras foram criadas pelo venezuelano Carlos Torrealba como uma forma de homenagear aquela população, sem que existam provas definitivas se as situações ilustradas eram mesmo colocadas em prática na época.