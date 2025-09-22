Já gabaritou Kamasutra? Experimente o Mayasutra, um novo guia de posições

Depois do famoso 'Kamasutra', agora é a vez do 'Mayasutra' ganhar adeptos. Ele abre um novo mundo de possibilidades para quem quer experimentar novas posições sexuais.
O guia se refere à civilização maia, que povoou a América Central e parte da América do Sul antes de ser dizimada pelos colonizadores europeus.
As gravuras foram criadas pelo venezuelano Carlos Torrealba como uma forma de homenagear aquela população, sem que existam provas definitivas se as situações ilustradas eram mesmo colocadas em prática na época.
Do 69 ao clássico papai e mamãe, o que se sabe é que sobre uma rede é possível reproduzir qualquer posição com um alto grau de dificuldade. Experimente!
Posição Morte
O homem permanece ajoelhado na rede, inclinado para frente, enquanto a mulher se equilibra em quatro apoios, com um braço erguido para segurar a borda da rede.
Posição Abutre
Ambos ficam sentados de frente um para o outro dentro da rede; a mulher mantém as pernas flexionadas e pés apoiados, segurando as mãos do parceiro para dar equilíbrio.
Posição Cana
O homem ajoelha-se atrás, com o tronco inclinado para frente, enquanto a mulher fica apoiado de bruços na rede, mantendo pernas e braços alongados.
Posição Caminho
Os dois se acomodam de costas, ligeiramente inclinados, com pernas semi-flexionadas, criando uma diagonal que favorece apoio mútuo e a penetração.
Posição Água
A mulher fica sentada na rede com as pernas abertas e erguidas, enquanto se inclina para trás, braços estendidos para o alto, deixando o corpo em arco. O homem, de joelhos em frente à parceira, faz o sexo oral.
Posição Lagarto
Um parceiro permanece em pé segurando a rede, enquanto o outro fica ajoelhado à frente, próximo ao corpo da pessoa em pé. Posição indicada para sexo oral.
Posição Coelho
Ambos ficam em pé, um de frente para o outro, apoiando-se mutuamente enquanto a rede serve como sustentação lateral.
Posição Noite
Os dois se sentam frente a frente na rede, com a mulher por cima. As pernas se entrelaçadas, mantendo o tronco ereto e próximo.
Posição Águia
O parceiro permanece deitado ou semissentado na rede, enquanto a mulher se posiciona sobre ele com tronco ereto e braços erguidos a fim de expandir o movimento na penetração.
*Com matéria publicada em 12/7/2023
