Óleo de coco: por que ginecologistas estão indicando o produto para o sexo?

Bastante adotado na culinária, em saladas e em sucos, e nos cuidados com a pele e com o corpo, o óleo vegetal de coco também vem sendo recomendado, quem diria, por médicos. Segundo vários ginecologistas, o produto é ótimo, principalmente, para as mulheres e pode ajudar bastante na vida sexual.

Mas atenção: os médicos aconselham a comprar o óleo de coco 100% natural extravirgem, que é fresco e puro, e mantê-lo numa temperatura ambiente (por volta de 25º). Uma dica primordial: sempre ler o rótulo e observar se o óleo de coco é mesmo o único ingrediente do produto. Além disso, pessoas alérgicas a coco não devem adotar o óleo no sexo. O contato com mucosas como lábios e genitais também pode causar reação.

Veja os benefícios do óleo de coco para o sexo

Uso como lubrificante

Ao contrário das versões industrializadas à base de água, o óleo de coco funciona como um lubrificante natural livre, por exemplo, de ativos como o poliglicol. Os industriais têm uma durabilidade média e geralmente exigem uma reaplicação durante durante uma relação sexual mais prolongada. Já o óleo de coco mantém, literalmente, a oleosidade por mais tempo, minimizando o atrito do pênis sem prejudicar as sensações de prazer. Ah, a ação vale tanto para penetração vaginal quando anal.