Mari Palma conta significado das tatuagens: '70% são para o meu pai'

Quando eu era adolescente, eu era os olhos dele, porque eu era muito apegada a ele [...]. Foi por isso que eu fiz jornalismo. Mari Palma

A cegueira do pai trouxe mudanças para toda a família, exigindo adaptações e amadurecimento precoce, disse Mari. "Minha mãe precisou assumir todos os cuidados da família, meu pai resolvia as coisas pelo telefone, e a gente teve que aprender a viver com aquela nova realidade. Eu amadureci com isso", contou ela, que tem dois irmãos.

Um câncer nos rins foi a causa da morte de Luiz Palma, em 2021. A jornalista homenageou o pai com tatuagens inspiradas em músicas dos Beatles, que ele amava, além de objetos marcantes da convivência, como o rádio de pilha dos jogos do Corinthians.

De religião espírita, Mari disse que sente sinais da presença paterna em vários detalhes do cotidiano. "Às vezes, entro em um lugar e começa a tocar Beatles. Eu já tinha uma relação muito forte com a espiritualidade antes de ele morrer, e depois, eu acredito realmente que tem mais coisa e que meu pai se mantém presente de várias maneiras".

Mari Palma relembra morte do pai: 'Passei um ano no fundo do poço'

Segundo ela, o luto foi intenso e duradouro, afetando sua rotina até o início de 2022, quando ela afirma que buscou "um recomeço". O processo de cura, segundo Mari, envolveu esforço intencional para retomar atividades e buscar prazer no cotidiano.