Mari Palma conta como começou na Globo: 'Escondida dos pais'

A situação perdurou até o início do ano seguinte. "Ficava no meu quarto pedindo comida e vendo série. Passei um ano no fundo do poço", contou ela.

Um câncer nos rins foi a causa da morte de Luiz Palma, em 2021. A jornalista homenageou o pai com tatuagens inspiradas em músicas dos Beatles, que ele amava, além de objetos marcantes da convivência, como o rádio de pilha dos jogos do Corinthians. Desde criança, Mari tinha o hábito de narrar as partidas do time para o pai, que era cego.

A jornalista conta que a pandemia dificultou o acompanhamento médico do pai, que tinha histórico de câncer e outras doenças crônicas. O diagnóstico tardio levou a uma rápida piora do quadro. "Ele morreu no dia 13 de março. Três meses depois de descobrir, foi muito difícil", relembrou.

O processo de cura do luto, segundo Mari, envolveu esforço intencional para retomar atividades e buscar prazer no cotidiano. O exercício físico foi um dos pilares que fizeram com que ela "saísse do automático", afirmou a jornalista.

Mari contou que se inscreveu em aulas regulares de circo e Muay Thai, além de aulas de dança com a mãe. "Eu agarrei o exercício. Hoje, sou uma pessoa que não larga o exercício de manhã por nada", disse ela.