Eles se casaram graças ao 'Namoro na TV' e estão juntos há 43 anos

Se na década de 1980 alguém perguntasse para Mauro Pontes, 64, qual era o seu maior sonho, ele não hesitaria em responder: trabalhar na televisão.
E foi por causa dessa vontade que ele foi parar no palco do "Namoro na TV", um programa que conectava homens e mulheres, apresentado pelo Silvio Santos. Em sua primeira aparição na telinha, uma informação bastou para que ele caísse na graça do dono do baú e virasse figurinha carimbada aos domingos.
Mauro conta que recebeu 3.100 cartas de pretendentes. Mas foi passeando em Praia Grande (SP) que ele viu Silvia, hoje com 61, e o coração bateu mais forte. Ela reconheceu Mauro: tinha escrito para o programa porque queria namorá-lo. A Universa, ele conta sua história.
'Não queria ser igual ao meu pai'
"Em 1980, eu tinha o sonho de trabalhar com televisão, tinha uma fissura nessa ideia. Mandei várias cartas para o 'Namoro na TV', do SBT, e nunca fui atendido. Em uma ocasião, conheci uma pessoa de dentro da emissora e ela me levou ao estúdio.
Conheci a Therezinha (Di Giacomo, ex-assessora de Silvio Santos), e ela disse que tinha visto minha carta e que, coincidentemente, estava para me chamar para participar do programa.
O que me deixou 'preso' ao programa foi uma história que contei, sobre meu pai ter fugido com a empregada quando eu tinha dois anos.
Eu falava que queria me casar porque não queria ser igual ao meu pai.
O Silvio Santos, que apresentava o programa, começou a tirar onda com a minha cara e, nesta brincadeira, eu fiquei quase um ano e meio lá. Eu recebi 3.100 cartas, em uma época que não tinha email ou WhatsApp.
'Ela tinha escrito para mim'
Em fevereiro de 1982, fui passar o carnaval em Praia Grande (SP). A Silvia estava andando com uma amiga dela na avenida principal da cidade, e elas me reconheceram. Ela tinha escrito para mim, queria namorar comigo. E ali mesmo eu a pedi em namoro.
Quando fui falar com a Therezinha que eu tinha encontrado uma pessoa, avisei que tinha de cortar todas as gravações e eu não poderia sair com outras pessoas. Ela pediu para eu encontrar a carta da Silvia e mostrar para ela. Foi o que eu fiz.
Parece mentira, parece piada, mas foi assim. E, quando começamos a namorar, foi um pouco complicado porque o pai dela não gostava muito dessas coisas [de televisão].
Em julho, no aniversário dela, resolvemos ficar noivos. Fomos chamados para fazer o noivado e comunicar no programa. Quando saímos de Praia Grande, o pai dela falou para mim que, se ela aparecesse na TV, não entraria mais em casa.
O Silvio Santos teve a feliz ideia de abrir o programa com ela de costas e explicar a situação, avisou que ela ficaria de costas até o casamento. Em 18 dezembro de 1982, acabamos nos casando.
No dia da cerimônia, na hora que ia iniciar, meu sogro tentou impedir que gravassem. Mas já estava tudo esquematizado, tudo certo. Então o casamento foi filmado e passou no SBT. Deu tão certo que já estamos há 43 anos juntos.
No dia seguinte do casamento, interrompemos nossa lua de mel para gravar o programa dos casais que se conheceram naquele ano. Passados 17 anos, a gente voltou para o SBT no programa 'Em Nome do Amor'.
'Só guardamos a carta que ela me escreveu'
Juntos, nós temos dois filhos e duas netas. Foi assim que construímos a vida. Eu fui ao programa porque eu queria ser artista, meu negócio era trabalhar na televisão. No meio do caminho fui até convidado para trabalhar com o Bozo, mas a Silvia não aceitou.
E desisti desse sonho, segui outra carreira. Depois da aposentadoria, tive um câncer de próstata. E, quando ela se aposentou também, resolvemos ir para Portugal, curtir a vida. E agora voltamos para o Brasil para ficar mais perto das netas.
Todas as 3.100 cartas que recebi no programa sumiram, a Silvia acabou com todas. Só guardamos a carta que ela me escreveu."
