Eles se casaram graças ao 'Namoro na TV' e estão juntos há 43 anos

Mauro conta que recebeu 3.100 cartas de pretendentes. Mas foi passeando em Praia Grande (SP) que ele viu Silvia, hoje com 61, e o coração bateu mais forte. Ela reconheceu Mauro: tinha escrito para o programa porque queria namorá-lo. A Universa, ele conta sua história.

'Não queria ser igual ao meu pai'

"Em 1980, eu tinha o sonho de trabalhar com televisão, tinha uma fissura nessa ideia. Mandei várias cartas para o 'Namoro na TV', do SBT, e nunca fui atendido. Em uma ocasião, conheci uma pessoa de dentro da emissora e ela me levou ao estúdio.

Conheci a Therezinha (Di Giacomo, ex-assessora de Silvio Santos), e ela disse que tinha visto minha carta e que, coincidentemente, estava para me chamar para participar do programa.

O que me deixou 'preso' ao programa foi uma história que contei, sobre meu pai ter fugido com a empregada quando eu tinha dois anos.