Mari Palma relembra morte do pai: 'Passei um ano no fundo do poço'

Após a morte de seu pai, em 2021, a jornalista Mari Palma só saía do quarto para trabalhar. Perdeu o ânimo nas atividades que antes despertavam prazer, mas dizia para si mesma que o comportamento era normal para uma pessoa que se considera caseira.
A situação perdurou até o início do ano seguinte. "Ficava no meu quarto pedindo comida e vendo série. Passei um ano no fundo do poço", contou ela, no Desculpa Alguma Coisa, videocast do Canal UOL.
Um câncer nos rins foi a causa da morte de Luiz Palma, em 2021. A jornalista homenageou o pai com tatuagens inspiradas em músicas dos Beatles, que ele amava, além de objetos marcantes da convivência, como o rádio de pilha dos jogos do Corinthians. Desde criança, Mari tinha o hábito de narrar as partidas do time para o pai, que era cego.
A jornalista conta que a pandemia dificultou o acompanhamento médico do pai, que tinha histórico de câncer e outras doenças crônicas. O diagnóstico tardio levou a uma rápida piora do quadro. "Ele morreu no dia 13 de março. Três meses depois de descobrir, foi muito difícil", relembrou.
O processo de cura do luto, segundo Mari, envolveu esforço intencional para retomar atividades e buscar prazer no cotidiano. O exercício físico foi um dos pilares que fizeram com que ela "saísse do automático", afirmou a jornalista.
Mari contou que se inscreveu em aulas regulares de circo e Muay Thai, além de aulas de dança com a mãe. "Eu agarrei o exercício. Hoje, sou uma pessoa que não larga o exercício de manhã por nada", disse ela.
Eu passei um ano bem no fundo do poço, até o final do ano, de 2021. Eu saía do quarto só pra trabalhar. Ficava pedindo comida e vendo série, e dizia que é porque eu era assim. Depois, no começo de 2022, eu comecei a querer voltar pra vida de novo. Mari Palma
De religião espírita, Mari disse que sente sinais da presença paterna em vários detalhes do cotidiano. "Às vezes, entro em um lugar e começa a tocar Beatles. Eu já tinha uma relação muito forte com a espiritualidade antes de ele morrer, e depois, eu acredito realmente que tem mais coisa e que meu pai se mantém presente de várias maneiras".
Mari Palma trabalhou com o ex depois do divórcio: 'Separação foi madura'
Divorciada há dois anos do jornalista Phelipe Siani, Mari tornou público em junho deste ano o relacionamento com o humorista Osmar Campbell.
Mesmo após o fim do casamento, em 2023, a jornalista disse que manteve uma relação profissional respeitosa com o ex-marido. Ela contou que eles chegaram a apresentar um programa juntos após a separação, lidando "com dores", mas priorizando o respeito mútuo.
Existiam dores obviamente, mas acho que o processo de separação foi muito maduro, e a gente entendeu aquele momento e tentou manter isso depois. Então, a gente continuou trabalhando juntos depois, um certo tempo. Até o momento que não começou a fazer mais sentido. E aí, cada um seguiu sua vida. Mari Palma
O namoro com Osmar Campbell surgiu de uma conexão espontânea nas redes sociais, segundo Mari. "Eu separei no começo de 2023, comecei a conversar com ele [Osmar] mais no final do ano".
Ele é uma pessoa muito segura. Ele já falou várias vezes pra mim que ele não tem nenhum problema em me ver brilhar, que é o que ele quer, inclusive. Mari Palma
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.