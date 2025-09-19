Mari Palma relembra morte do pai: 'Passei um ano no fundo do poço'

A jornalista conta que a pandemia dificultou o acompanhamento médico do pai, que tinha histórico de câncer e outras doenças crônicas. O diagnóstico tardio levou a uma rápida piora do quadro. "Ele morreu no dia 13 de março. Três meses depois de descobrir, foi muito difícil", relembrou.

O processo de cura do luto, segundo Mari, envolveu esforço intencional para retomar atividades e buscar prazer no cotidiano. O exercício físico foi um dos pilares que fizeram com que ela "saísse do automático", afirmou a jornalista.

Mari contou que se inscreveu em aulas regulares de circo e Muay Thai, além de aulas de dança com a mãe. "Eu agarrei o exercício. Hoje, sou uma pessoa que não larga o exercício de manhã por nada", disse ela.

Eu passei um ano bem no fundo do poço, até o final do ano, de 2021. Eu saía do quarto só pra trabalhar. Ficava pedindo comida e vendo série, e dizia que é porque eu era assim. Depois, no começo de 2022, eu comecei a querer voltar pra vida de novo. Mari Palma

De religião espírita, Mari disse que sente sinais da presença paterna em vários detalhes do cotidiano. "Às vezes, entro em um lugar e começa a tocar Beatles. Eu já tinha uma relação muito forte com a espiritualidade antes de ele morrer, e depois, eu acredito realmente que tem mais coisa e que meu pai se mantém presente de várias maneiras".

Mari Palma trabalhou com o ex depois do divórcio: 'Separação foi madura'

Divorciada há dois anos do jornalista Phelipe Siani, Mari tornou público em junho deste ano o relacionamento com o humorista Osmar Campbell.