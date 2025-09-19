'Vida estável': idosas no Japão estão cometendo crimes para viver na prisão

Algumas fazem isso para sobreviver - 20% das pessoas com mais de 65 anos no Japão vivem na pobreza, segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Assim, para muitas delas, ir para a cadeia pode ser melhor que viver em liberdade.

Em 2022, mais de 80% das idosas presas em todo o país tinham sido condenadas por crimes de roubo.

"Há pessoas muito boas nesta prisão. Talvez esta vida seja a mais estável para mim", disse Akiyo*, 81, à CNN. Lá, elas precisam trabalhar nas fábricas prisionais, mas recebem refeições regulares e assistência médica gratuita. Outro fator que chama atenção para as idosas é a companhia de outras pessoas, que muitas vezes não existe quando estão fora das grades.

Akiyo* foi presa aos 60 anos por roubar comida e, agora, está em sua segunda condenação, cujo motivo não foi divulgado pela reportagem. Antes de ser presa, o filho dela de 43 anos, com quem morava, costumava dizer que queria que ela fosse embora de casa. "Senti que não me importava mais com o que acontecia. Pensei: 'Não faz sentido viver' e 'Eu só quero morrer'", afirmou a idosa à reportagem.

As detentas não escondem que cometem crimes propositalmente. Yoko*, 51, foi presa por tráfico de drogas cinco vezes nos últimos 25 anos. "[Algumas pessoas] fazem isso de propósito e são pegas para poderem voltar para a prisão, se ficarem sem dinheiro. Se eu tivesse estabilidade financeira e um estilo de vida confortável, definitivamente não teria feito isso", disse ela.

Hoje, Yoko é formada como cuidadora de idosos, uma conquista feita após a última sentença. Dada a alta demanda, ela atua como cuidadora quando não há funcionários para cuidar das detentas: ajuda as colegas a tomar banho, se locomover ou ainda trocar de roupa.