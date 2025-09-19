De Anitta a Rihanna: 10 declarações de famosas que valem uma aula de sexo

Mulheres empoderadas e sem pudores, essas celebridades não sentem vergonha de mandar a real quando o assunto é sexo. Com essa atitude, acabam contribuindo para desmistificar tabus femininos, solucionar dúvidas e até combater preconceitos.
Selecionamos algumas declarações sobre sexo que servem de inspiração para todas as mulheres.
Anitta
"Isso me salvou na noite de ontem. Na verdade, me salvou a viagem inteira. Quer dizer, me salvou em um monte de dias", confessou, em fevereiro, no Stories do Instagram, mostrando aos seguidores um sugador de clitóris. Em diversas versões, o brinquedinho erótico tem sido bastante procurado nos sex shops por ir, literalmente, direto ao ponto e provocar orgasmos intensos nas mulheres.
Ingrid Guimarães
"Acho maravilhoso voltar a se falar muito de vibrador, vender vibrador. Acho uma ótima ideia para a quarentena, principalmente para os solteiros, se conhecer, se tocar e dar uma relaxada", sugeriu a atriz, famosa pela interpretação da dona de sex shop Alice, na trilogia "De Pernas para o Ar". A fala vai ao encontro da recomendação de especialistas em sexualidade para adotar a masturbação como forma de sentir prazer e bem-estar em tempos de isolamento social.
Paolla Oliveira
"Se eu me apaixonasse, por que não? Para você ter um relacionamento com uma pessoa o que importa? Amor", respondeu a estrela global, considerada uma das mulheres mais sensuais do Brasil, ao ser questionada se teria um relacionamento com outra mulher. A declaração dada ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube chamou a atenção por ser uma forma de combater o preconceito e os tabus envolvendo a sexualidade.
Rihanna
"Ser uma donzela submissa na cama e ter um macho comandando é divertido. Gosto de ser espontânea. Gosto de levar palmadas e de ser amarrada. Às vezes, tirar chicotes e algemas da gaveta pode ser brochante, você tem que parar de buscar apetrechos. Gosto que ele [o parceiro] use as mãos", admitiu a diva pop em entrevista à revista "Rolling Stone", sofre suas preferências BDSM (sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo).
Gwyneth Paltrow
"Nós temos sorte de ter um relacionamento muito sólido, mas estamos em casa com as crianças e os quartos são muito próximos", admitiu a estrela ao falar sobre a falta de intimidade com o marido, o produtor Brad Falchuck, e a dificuldade de transar na quarentena durante o isolamento social com os filhos. Um problema, convenhamos, que muitas mulheres enfrentam e não só em tempos de pandemia.
O perrengue foi revelado num bate-papo em seu canal no YouTube, Goopp, com a psicóloga austríaca Michaela Boehm. Fazendo a linha "gente como a gente", Gwyneth ainda reconheceu que a libido minguou devido ao contexto. Uma adversidade que, segundo Michaela, é normal por causa do tédio e das preocupações e que, sim, vai passar.
Kelly Key
A cantora tem dado ótimas dicas de sexo na quarentena. "Você bota um pedaço, vai doer, e você espera. Porque aí, automaticamente, o esfíncter interno vai? e aí sim você está pronto para 'vrau'. Entendeu? Depois que já está dentro, amor, a vida é linda", ensinou a cantora para a musa fitness Gracyanne Barbosa numa live.
A "aula" sobre sexo anal recebeu o endosso de várias terapeutas sexuais, que aconselham que a cabeça do pênis entre primeiro e, depois da contração e relaxamento do ânus, pode ocorrer a penetração total. Uma dúvida que, certamente, muita gente tinha.
Jane Fonda
"O prazer melhora para as mulheres à medida que elas envelhecem. Fica melhor porque conhecemos mais os nossos corpos. Sabemos o que precisamos e sabemos do que gostamos e temos menos medo de pedir por isso", disse Fonda, durante a coletiva de imprensa de lançamento do filme "Do Jeito que Elas Querem" (2018), colocando por terra a ideia de que as mulheres da terceira idade não se interessam por sexo, não curtem transar e não querem ficar nuas diante do parceiro.
Sabrina Sato
"Quem faz sexo logo depois de ser mãe? Não dá vontade nem de bater uma punheta para o marido." Assim, direta e objetiva, a apresentadora gerou comoção e jogou luz em uma questão enfrentada por muitas mulheres: libido na fase pós-parto. Sua fala sincerona foi excelente, pois suscitou vários debates e reportagens com especialistas.
Lady Gaga
"Sempre tive sexo seguro. Sempre peço para o cara fazer testes e usar proteção, que é a minha regra. Se não, você está jogando roleta russa. Sexo é a expressão máxima de vulnerabilidade e para mim é importante estar em uma relação apropriada. Então, sexo é uma fonte de amor e nada mais", explicou Lady Gaga numa entrevista recente, para espanto de quem sempre a julgou uma predadora sexual inconsequente e sem limites.
Giovanna Antonelli
"Gente, o lance é se divertir nessa vida, né?", comentou a atriz, enaltecendo os benefício de transar logo no primeiro encontro. A declaração foi dada a Maya Mazzafera no quadro "Eu Nunca", em seu canal no YouTube.
*Com matéria publicada em 8/9/2020
