De Anitta a Rihanna: 10 declarações de famosas que valem uma aula de sexo

Ingrid Guimarães

"Acho maravilhoso voltar a se falar muito de vibrador, vender vibrador. Acho uma ótima ideia para a quarentena, principalmente para os solteiros, se conhecer, se tocar e dar uma relaxada", sugeriu a atriz, famosa pela interpretação da dona de sex shop Alice, na trilogia "De Pernas para o Ar". A fala vai ao encontro da recomendação de especialistas em sexualidade para adotar a masturbação como forma de sentir prazer e bem-estar em tempos de isolamento social.

Paolla Oliveira

"Se eu me apaixonasse, por que não? Para você ter um relacionamento com uma pessoa o que importa? Amor", respondeu a estrela global, considerada uma das mulheres mais sensuais do Brasil, ao ser questionada se teria um relacionamento com outra mulher. A declaração dada ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube chamou a atenção por ser uma forma de combater o preconceito e os tabus envolvendo a sexualidade.

Rihanna

"Ser uma donzela submissa na cama e ter um macho comandando é divertido. Gosto de ser espontânea. Gosto de levar palmadas e de ser amarrada. Às vezes, tirar chicotes e algemas da gaveta pode ser brochante, você tem que parar de buscar apetrechos. Gosto que ele [o parceiro] use as mãos", admitiu a diva pop em entrevista à revista "Rolling Stone", sofre suas preferências BDSM (sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo).