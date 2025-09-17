Sexo ruim é motivo para terminar relacionamento? O que dizem especialistas

Entre casais que se amam, compartilham afinidades e objetivos em comum, a vida sexual pode, ainda assim, se tornar um ponto de atrito. A falta de sintonia entre quatro paredes levanta a dúvida: quando o sexo não satisfaz, é motivo suficiente para encerrar um relacionamento?

O peso do sexo na relação

Para muitos, o sexo é considerado o "tempero" da vida a dois. Não se trata apenas de quantidade, mas da qualidade das experiências, da sintonia entre o casal e da disposição em buscar prazer mútuo. Quando essa conexão não acontece, a frustração pode se acumular e gerar distanciamento.

Especialistas explicam que o sexo ruim pode, sim, se tornar um fator determinante para o fim de uma relação, especialmente quando um ou ambos percebem a insatisfação, conversam sobre isso e não encontram alternativas para melhorar a situação.