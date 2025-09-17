Mari Palma escolheu jornalismo por causa do pai cego: 'Era os olhos dele'

O pai da jornalista Mari Palma perdeu a visão quando ela tinha 10 anos de idade. Fã de futebol, ele passou a pedir para a filha caçula narrar cada lance das partidas do Corinthians. Foi o hábito de contar histórias e detalhar cenas que acabou levando a apresentadora ao jornalismo, contou ela no Desculpa Alguma Coisa, videocast do Canal UOL.
Mari contou que seu pai tinha uma doença na retina chamada retinose pigmentar, que causa perda progressiva da visão. "Ele descobriu a doença quando tinha 18 anos, e o médico falou pra ele 'você pode perder a visão amanhã ou nunca'. É uma angústia muito grande, eu conversava muito com ele sobre isso", relembrou a jornalista.
Quando eu era adolescente, eu era os olhos dele, porque eu era muito apegada a ele [...]. Foi por isso que eu fiz jornalismo. Mari Palma
A cegueira do pai trouxe mudanças para toda a família, exigindo adaptações e amadurecimento precoce, disse Mari. "Minha mãe precisou assumir todos os cuidados da família, meu pai resolvia as coisas pelo telefone, e a gente teve que aprender a viver com aquela nova realidade. Eu amadureci com isso", contou ela, que tem dois irmãos.
Um câncer nos rins foi a causa da morte de Luiz Palma, em 2021. A jornalista homenageou o pai com tatuagens inspiradas em músicas dos Beatles, que ele amava, além de objetos marcantes da convivência, como o rádio de pilha dos jogos do Corinthians.
De religião espírita, Mari disse que sente sinais da presença paterna em vários detalhes do cotidiano. "Às vezes, entro em um lugar e começa a tocar Beatles. Eu já tinha uma relação muito forte com a espiritualidade antes de ele morrer, e depois, eu acredito realmente que tem mais coisa e que meu pai se mantém presente de várias maneiras".
Mari Palma relembra morte do pai: 'Passei um ano no fundo do poço'
Segundo ela, o luto foi intenso e duradouro, afetando sua rotina até o início de 2022, quando ela afirma que buscou "um recomeço". O processo de cura, segundo Mari, envolveu esforço intencional para retomar atividades e buscar prazer no cotidiano.
Eu passei um ano bem no fundo do poço. Até o final do ano de 2021, eu saía do quarto só pra trabalhar. Ficava pedindo comida e vendo série, e dizia que é porque eu era assim, 'eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu sou uma pessoa caseira'. Mas não era isso. Mari Palma
Além da espiritualidade, a jornalista disse que o exercício físico foi um dos pilares que fizeram com que ela "saísse do automático". Mari contou que se inscreveu em aulas regulares de circo e Muay Thai, além de aulas de dança com a mãe: "Eu agarrei o exercício. Hoje, sou uma pessoa que não larga o exercício de manhã por nada".
Mari Palma trabalhou com o ex depois do divórcio: 'Separação foi madura'
Divorciada há dois anos do jornalista Phelipe Siani, Mari tornou público em junho deste ano o relacionamento com o humorista Osmar Campbell.
Mesmo após o fim do casamento, em 2023, a jornalista disse que manteve uma relação profissional respeitosa com o ex-marido. Ela contou que eles chegaram a apresentar um programa juntos após a separação, lidando "com dores", mas priorizando o respeito mútuo.
Existiam dores obviamente, mas acho que o processo de separação foi muito maduro, e a gente entendeu aquele momento e tentou manter isso depois. Então, a gente continuou trabalhando juntos depois, um certo tempo. Até o momento que não começou a fazer mais sentido. E aí, cada um seguiu sua vida. Mari Palma
O namoro com Osmar Campbell surgiu de uma conexão espontânea nas redes sociais, segundo Mari. "Eu separei no começo de 2023, comecei a conversar com ele [Osmar] mais no final do ano".
Ele é uma pessoa muito segura. Ele já falou várias vezes pra mim que ele não tem nenhum problema em me ver brilhar, que é o que ele quer, inclusive. Mari Palma
