Fadado ao fracasso? Por que todo mundo parece cansado de dar chance ao amor

Depois de passar por um longo casamento, com pouca intimidade, traições e até problemas de saúde, Erika Leonel, 46, advogada e apresentadora do podcast Papo Leve, conta que teve experiências nada boas. "Um deles dizia ter uma pedra no coração, não se permitia gostar, recuava sempre que começava a se apegar. Percebi o quanto a dependência emocional me afetava logo após a separação." Para ela, homens e mulheres chegam aos relacionamentos carregando traumas e acreditam que se um deu errado, todos vão dar.

Depois de muito desgaste, o cérebro entra em modo de economia afetiva. O resultado é simples de sentir e fácil de explicar. Para evitar novas frustrações, o sistema de recompensa diminui a expectativa de ganho relacional, e a pessoa investe menos desde o início. Isso não é má vontade; é aprendizado. Bruno Bacellar Palhano, psiquiatra do Hospital São Domingos, em São Luís, vice-presidente da AMP (Associação Maranhense de Psiquiatria) e conselheiro do CRM-MA (Conselho Regional de Medicina)

Após vivências repetidas, como ter que gerir a carga mental do casal sozinha, o cérebro atualiza suas previsões. "Se eu entrar de corpo inteiro, vou pagar a conta emocional", diz Palhano. O distanciamento e a menor abertura para a intimidade são consequências diretas.

Ingrid Marques já começa um relacionamento achando que vai dar errado Imagem: Arquivo pessoal

"O cinismo protetivo —'homem é assim mesmo'— poupa energia, porém empobrece a esperança, e critérios hiper-rígidos de seleção reduzem o risco, mas também oportunidades de vínculo. Com menos abertura, há menos experiências positivas e o viés de confirmação faz o resto", diz o psiquiatra.

Quando a crítica não é acompanhada de ações transformadoras, ela se cristaliza como resignação, segundo Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), especialista em TCC (terapia cognitivo-comportamental) e terapeuta sexual pelo InPaSex (Instituto Paulista de Sexualidade). O heterofatalismo vira quase um humor autodepreciativo, ri-se da tragédia de se relacionar com homens, mas sem contestar em profundidade esse padrão, reforçando a ideia de que não há alternativa e perpetuando o mesmo cenário que se critica.