Fadado ao fracasso? Por que todo mundo parece cansado de dar chance ao amor

"Já começo um relacionamento achando que vai dar errado. Fico pensando que vai ser só mais um e que, daqui a alguns meses, haverá qualquer atrito com o qual ele não vai conseguir ser maduro o suficiente para resolver, e a gente vai terminar", fala Ingrid Marques, 28, enfermeira, que mora no Rio de Janeiro.
Esse desencanto com os relacionamentos heterossexuais é uma queixa recorrente, comum entre as mulheres e foi conceituado por Asa Seresin, teórico americano em sexualidade. Primeiramente, chamou-o de heteropessimismo, que expressa frustração e crítica, e mais tarde de heterofatalismo, que incorpora uma aceitação resignada.
Conforme pesquisa Singles In America deste ano, realizada pela plataforma de namoro online Match em parceria com pesquisadores do Instituto Kinsey, nos Estados Unidos, 53% dos solteiros norte-americanos relataram esgotamento nos relacionamentos e 46% fizeram pausas nas relações para recarregar as energias. Além disso, a indisponibilidade emocional atinge 67%, na lista de empecilhos aos relacionamentos.
Depois de passar por um longo casamento, com pouca intimidade, traições e até problemas de saúde, Erika Leonel, 46, advogada e apresentadora do podcast Papo Leve, conta que teve experiências nada boas. "Um deles dizia ter uma pedra no coração, não se permitia gostar, recuava sempre que começava a se apegar. Percebi o quanto a dependência emocional me afetava logo após a separação." Para ela, homens e mulheres chegam aos relacionamentos carregando traumas e acreditam que se um deu errado, todos vão dar.
Depois de muito desgaste, o cérebro entra em modo de economia afetiva. O resultado é simples de sentir e fácil de explicar. Para evitar novas frustrações, o sistema de recompensa diminui a expectativa de ganho relacional, e a pessoa investe menos desde o início. Isso não é má vontade; é aprendizado. Bruno Bacellar Palhano, psiquiatra do Hospital São Domingos, em São Luís, vice-presidente da AMP (Associação Maranhense de Psiquiatria) e conselheiro do CRM-MA (Conselho Regional de Medicina)
Após vivências repetidas, como ter que gerir a carga mental do casal sozinha, o cérebro atualiza suas previsões. "Se eu entrar de corpo inteiro, vou pagar a conta emocional", diz Palhano. O distanciamento e a menor abertura para a intimidade são consequências diretas.
"O cinismo protetivo —'homem é assim mesmo'— poupa energia, porém empobrece a esperança, e critérios hiper-rígidos de seleção reduzem o risco, mas também oportunidades de vínculo. Com menos abertura, há menos experiências positivas e o viés de confirmação faz o resto", diz o psiquiatra.
Quando a crítica não é acompanhada de ações transformadoras, ela se cristaliza como resignação, segundo Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), especialista em TCC (terapia cognitivo-comportamental) e terapeuta sexual pelo InPaSex (Instituto Paulista de Sexualidade). O heterofatalismo vira quase um humor autodepreciativo, ri-se da tragédia de se relacionar com homens, mas sem contestar em profundidade esse padrão, reforçando a ideia de que não há alternativa e perpetuando o mesmo cenário que se critica.
Cansaço é coletivo
"A ideia de um relacionamento fadado ao fracasso desde o início, sem possibilidade de mudanças, leva muitas mulheres a se declararem sozinhas e felizes. Para elas, a relação passa a ser vista como um fardo, e não como uma oportunidade de felicidade", explica Sirlene Ferreira, psicóloga clínica, pós-graduada em psicanálise em saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e com MBA em gestão de pessoas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).
Esse sentimento reflete um cansaço coletivo. Para Ingrid, é exaustivo tentar entender o comportamento masculino, sua falta de comunicação e a ausência de reciprocidade, que afetam a energia e a saúde mental. Em seu último relacionamento, que terminou há dois meses, o parceiro não se importava com coisas simples que ela pedia, como ficar ao seu lado durante uma crise de ansiedade. "Ele dizia que não tinha que dar palco para isso. Tudo era maior que o meu sentimento."
Assim como ela, muitas mulheres experimentam a frustração de se relacionar com homens que reproduzem padrões de gênero ultrapassados, como a dificuldade de assumir responsabilidades emocionais ou a resistência em lidar com a vulnerabilidade. "Isso exige trabalho emocional de ambos, com eles revisitando modelos de masculinidade que não funcionam mais. A autonomia feminina confronta fragilidades masculinas não trabalhadas, e alguns deles se sentem ameaçados por mulheres independentes, em vez de ver nisso uma oportunidade para relações mais horizontais", esclarece Perin.
"Tive relacionamentos curtos em que os homens se intimidaram com a minha carreira. Minhas amigas também passam por isso. Além disso, somos mais emocionais, nos entregamos rápido, e isso também assusta. Quando somos diretas, nos chamam de frias. É contraditório", comenta Erika.
Para Perin, vive-se um momento de transição nos papéis de gênero, no qual o desafio é construir novas narrativas relacionais a fim de que a autonomia não exclua o afeto e o cuidado não seja confundido com submissão.
Após experiências frustradas, Erika decidiu ajudar outras mulheres por meio de sua história, lançando um podcast, no qual conversa com especialistas sobre diferentes assuntos, principalmente, relacionamentos. Segundo ela, entendê-los é difícil, mas se permitir é essencial. E lembrar: cada relação é única, não precisa ser igual à anterior.
Sofrimentos passados pesam
Traumas amorosos anteriores dificultam a entrega emocional em novas relações, tanto para eles quanto para elas. Esses traumas instalam um condicionamento aversivo e uma hipersensibilidade do sistema de apego, manifestando-se em controle, ciúme, testes de lealdade ou esquiva, nas palavras de Palhano.
"A rejeição, a traição ou o abandono podem ativar mecanismos de autoproteção, fazendo com que a pessoa interprete sinais neutros como ameaças. A diferença é que, muitas vezes, elas buscam ajuda psicológica para ressignificar os traumas, enquanto os homens tendem a silenciar ou anestesiar o sofrimento", afirma Perin.
As experiências ruins tornam as mulheres mais seletivas. No entanto, apesar de natural, a seletividade, em sociedades com desequilíbrio na maturidade emocional entre os gêneros, esbarra na escassez de homens preparados para relações de parceria real. Para Ferreira, é um mecanismo de defesa contra o medo de vivenciar outra vez um relacionamento abusivo.
Maturidade emocional e cuidado
Ingrid percebe que muitos são imaturos e parecem procurar uma segunda mãe para educá-los emocionalmente. Fogem de conversas sobre erros e não querem assumir suas falhas, muitas vezes, acusando-as de serem muito exageradas.
Na opinião do psiquiatra do Hospital São Domingos, isso ocorre porque foram socializados a terceirizar o cuidado e foram punidos ao expressar vulnerabilidade, resultando na alexitimia masculina normativa, ou seja, a dificuldade de nomear estados internos. "Quando a mulher assume o papel de terapeuta emocional do casal, instala-se uma desigualdade que corrói o vínculo."
Além dos clichês e a quebra dos ciclos
Para romper esse ciclo de desencanto, Palhano sugere contratos explícitos de corresponsabilidade desde o início do relacionamento, com indicadores observáveis de mudança e prazos reais para revisar a consistência das ações. Ele enfatiza que o heteropessimismo é uma resposta a desequilíbrios reais, mas generalizar empobrece as escolhas.
"Os melhores marcadores de maturidade afetiva são observáveis cedo: coerência entre discurso e atitude, capacidade de pedir desculpas específicas e reparar, divisão concreta do trabalho invisível e interesse ativo por saúde mental sem precisar ser cobrado. Para os homens, a mensagem é direta, ninguém deve ser sua pedagoga emocional, treine seu repertório —nomear, regular, reparar. Para as mulheres, o recado é: não ocupe o papel de terapeuta do parceiro, selecione por maturidade demonstrada, não por potencial."
