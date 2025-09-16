Pink money ou pinkwashing? Como saber se marca apoia mesmo a causa LGBTQIA+

O arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+, se tornou uma imagem recorrente em campanhas publicitárias e embalagens de produtos. A crescente visibilidade, no entanto, levanta debates: quando a adoção dessas cores representa um apoio genuíno à causa e quando se trata apenas de uma estratégia para lucrar com o chamado pink money?

O que é pink money?

O dinheiro rosa, em tradução livre, se refere ao poder de compra da comunidade LGBTQIA+ —uma população que equivale a 9% do público consumidor brasileiro. Com o tempo, contudo, o termo passou a ser usado para questionar as intenções das marcas, pois ao mesmo tempo em que há o reconhecimento do poder econômico da comunidade, também há uma exploração comercial vazia de propósito.

"O pink money é o dinheiro LGBTQIA+, mas esse termo começou a ser usado de uma forma quase pejorativa, para denunciar marcas e empresas que se beneficiam do dinheiro do consumidor LGBTQIA+ mas sem realmente apoiar a causa", explica Raquel Virgínia, CEO da agência Nhaí!.