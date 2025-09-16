Pink money ou pinkwashing? Como saber se marca apoia mesmo a causa LGBTQIA+
O arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+, se tornou uma imagem recorrente em campanhas publicitárias e embalagens de produtos. A crescente visibilidade, no entanto, levanta debates: quando a adoção dessas cores representa um apoio genuíno à causa e quando se trata apenas de uma estratégia para lucrar com o chamado pink money?
O que é pink money?
O dinheiro rosa, em tradução livre, se refere ao poder de compra da comunidade LGBTQIA+ —uma população que equivale a 9% do público consumidor brasileiro. Com o tempo, contudo, o termo passou a ser usado para questionar as intenções das marcas, pois ao mesmo tempo em que há o reconhecimento do poder econômico da comunidade, também há uma exploração comercial vazia de propósito.
"O pink money é o dinheiro LGBTQIA+, mas esse termo começou a ser usado de uma forma quase pejorativa, para denunciar marcas e empresas que se beneficiam do dinheiro do consumidor LGBTQIA+ mas sem realmente apoiar a causa", explica Raquel Virgínia, CEO da agência Nhaí!.
Pinkwashing: a "diversidade de fachada"
O pinkwashing, ou "lavagem rosa", ocorre quando uma empresa utiliza símbolos e discursos da causa LGBTQIA+ em seu marketing para projetar uma imagem de progressista e inclusiva, enquanto suas ações internas ou posicionamentos públicos não refletem esse compromisso.
Por exemplo: apoiar a causa só durante o mês do Orgulho LGBTQIA+ ou sem que pessoas da comunidade estejam em cargos de liderança ou nos processos de decisão estratégicos.
Ressignificando o poder da pink economy
Em resposta a esse cenário, surgem movimentos que buscam ressignificar a relação entre a comunidade e o mercado. Um exemplo é o evento "Pink Economy", realizado em 8 de setembro, com o propósito de fortalecer o empreendedorismo e a autonomia financeira dentro da própria comunidade LGBTQIA+.
A proposta é inverter a lógica: em vez de ser apenas um alvo de consumo, a comunidade se torna protagonista de sua própria economia. "Nossa visão é direcionar o dinheiro da comunidade para que ele gere oportunidades e possibilidades para nós mesmos", afirma Raquel Virgínia, organizadora do evento.
Segundo ela, o objetivo é criar um ecossistema em que o capital da comunidade circule e fortaleça seus próprios membros. "A principal barreira para o comércio LGBTQIA+ é as pessoas acreditarem que podemos ser donas do nosso próprio negócio e dinheiro, alimentando esse ecossistema", completa a CEO. Essa abordagem transforma o pink money de ferramenta de marketing para empresas em instrumento de empoderamento e desenvolvimento comunitário.
Apoio genuíno ou marketing?
Para o consumidor que deseja apoiar empresas verdadeiramente aliadas, vale ficar atento:
- Consistência: a empresa se posiciona em momentos importantes para a comunidade ao longo do ano ou apenas durante a época da Parada?
- Ações internas: é possível pesquisar sobre as políticas de diversidade e inclusão da empresa. Ela possui grupos de afinidade para funcionários? Oferece um ambiente de trabalho seguro e inclusivo?
- Transparência: a empresa direciona parte dos lucros de suas campanhas de Orgulho para ONGs e projetos que apoiam a comunidade LGBTQIA+? Essa informação é clara e de fácil acesso?
- Representatividade Real: a diversidade está presente em todos os níveis da empresa, incluindo cargos de liderança, ou se restringe às peças publicitárias?
