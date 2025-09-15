'Perdi amigos junto com o emprego': ghosting por causa de dinheiro é comum

No caso do redator Fernando*, 57, também da capital paulista, o cenário foi ainda mais duro. Ele ficou desempregado recentemente e viu sua rede de amigos desaparecer junto com o salário. "Até pouco tempo atrás eu viajava com frequência e reunia amigos em churrascos na minha casa. Eu era aquele que sempre estava pronto para pagar a conta ou dividir despesas. Mas quando a fonte secou, as pessoas sumiram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. É como se, junto com a perda do emprego, eu tivesse perdido também a minha rede de apoio. E o silêncio dói mais do que qualquer dificuldade financeira", diz.

Já a designer Fernanda Gomes, 32, de Campinas (SP), viveu na pele o ghosting financeiro de um homem com quem se relacionava. "Estava saindo com um cara havia alguns meses, tudo parecia ótimo. De repente, ele parou de responder minhas mensagens. Depois de um tempo, descobri por amigos em comum que ele tinha perdido o emprego e estava evitando sair de casa porque não podia mais bancar restaurantes e viagens que a gente planejava. Fiquei magoada, mas ao mesmo tempo entendo que talvez fosse difícil para ele admitir a situação", conta.

Imagem: Getty Images

Por que é tão difícil falar sobre dinheiro?

Esses relatos mostram o peso emocional de lidar com um tema que raramente é discutido. O psicólogo Elídio Almeida, formado pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e especialista em terapia de casal e relacionamentos, explica que o dinheiro deixou de ser apenas um recurso material e passou a ocupar também um lugar simbólico. "A condição financeira funciona como um marcador de status, de pertencimento e, muitas vezes, de valor pessoal. Por isso, falar sobre dinheiro não é simplesmente revelar ganhos ou dificuldades. Para muitas pessoas, significa enfrentar a sensação de comparação e desnivelamento: quem tem menos pode ser visto —e pode se sentir— inferior, diminuído, desvalorizado", diz.