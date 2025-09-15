'Perdi amigos junto com o emprego': ghosting por causa de dinheiro é comum

O famoso ghosting —quando uma pessoa desaparece repentinamente de uma relação, seja ela amorosa ou de amizade— ganhou uma nova versão: o financeiro. A diferença é que, nesse caso, o sumiço não tem a ver com falta de interesse, mas sim com o bolso. Encontros, jantares e viagens podem pesar no orçamento e, para alguns, a solução encontrada é cortar a relação sem dizer nada.
O problema é que, por trás desse silêncio, muitas vezes estão sentimentos como vergonha, culpa, medo de julgamento e dificuldade de falar abertamente sobre dinheiro —que ainda persiste como tabu social. O resultado é um ciclo de mal-entendidos e mágoas que deixa marcas tanto em quem some quanto em quem é deixado para trás.
Histórias de quem sumiu --ou foi deixado de lado
Ricardo Gomes, 28, analista de TI de São Paulo, confessa que foi quem praticou o sumiço com amigos. "Passei por um período complicado, cheio de dívidas, e comecei a recusar convites para barzinhos, aniversários, viagens. Só que não tinha coragem de falar a verdade, então simplesmente desapareci. Hoje me arrependo, porque percebo que a sinceridade teria sido melhor. Alguns amigos entenderam, mas outros se afastaram de vez."
No caso do redator Fernando*, 57, também da capital paulista, o cenário foi ainda mais duro. Ele ficou desempregado recentemente e viu sua rede de amigos desaparecer junto com o salário. "Até pouco tempo atrás eu viajava com frequência e reunia amigos em churrascos na minha casa. Eu era aquele que sempre estava pronto para pagar a conta ou dividir despesas. Mas quando a fonte secou, as pessoas sumiram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. É como se, junto com a perda do emprego, eu tivesse perdido também a minha rede de apoio. E o silêncio dói mais do que qualquer dificuldade financeira", diz.
Já a designer Fernanda Gomes, 32, de Campinas (SP), viveu na pele o ghosting financeiro de um homem com quem se relacionava. "Estava saindo com um cara havia alguns meses, tudo parecia ótimo. De repente, ele parou de responder minhas mensagens. Depois de um tempo, descobri por amigos em comum que ele tinha perdido o emprego e estava evitando sair de casa porque não podia mais bancar restaurantes e viagens que a gente planejava. Fiquei magoada, mas ao mesmo tempo entendo que talvez fosse difícil para ele admitir a situação", conta.
Por que é tão difícil falar sobre dinheiro?
Esses relatos mostram o peso emocional de lidar com um tema que raramente é discutido. O psicólogo Elídio Almeida, formado pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e especialista em terapia de casal e relacionamentos, explica que o dinheiro deixou de ser apenas um recurso material e passou a ocupar também um lugar simbólico. "A condição financeira funciona como um marcador de status, de pertencimento e, muitas vezes, de valor pessoal. Por isso, falar sobre dinheiro não é simplesmente revelar ganhos ou dificuldades. Para muitas pessoas, significa enfrentar a sensação de comparação e desnivelamento: quem tem menos pode ser visto —e pode se sentir— inferior, diminuído, desvalorizado", diz.
O dinheiro atua como um nivelador que constantemente coloca as pessoas em uma lógica de comparação e competição. E quando esse cenário chega aos relacionamentos amorosos ou de amizade, o peso é ainda maior, pois a presença ou a ausência dele —especialmente esta última— faz com que muitas pessoas não se sintam capazes ou merecedoras de construir e manter uma relação. Elídio Almeida, psicólogo
Justamente por isso o dinheiro se transforma em tabu. Admitir dificuldades financeiras pode ser interpretado como fraqueza ou fracasso, enquanto expor conquistas pode soar não apenas como ostentação, mas também como um escudo para fragilidades. "Tudo isso se soma a uma característica frequente: a dificuldade que muitas pessoas têm de expressar sentimentos e emoções, algo fundamental para o bom desenvolvimento e a sustentabilidade de qualquer relação. Contudo, essa dificuldade é ainda maior quando esses sentimentos contrariam expectativas sociais. Assim, o diálogo sobre dinheiro acaba ficando carregado de julgamentos e desconforto", completa Almeida.
A planejadora financeira Letícia Camargo também lembra que muitos não foram acostumados a falar sobre dinheiro em casa, na escola ou entre amigos.
Quem ganha muito não conta, quem ganha pouco também não. Isso cria situações em que as pessoas evitam falar ou sair com os amigos quando estão sem dinheiro. Eles não querem que saibam de sua situação complicada em relação às finanças. Outras vezes tentam manter as aparências e se enrolam ainda mais. Letícia Camargo, planejadora financeira
Impacto emocional
Seja na amizade ou no namoro, a falta de transparência financeira tem consequências profundas. Para quem some, há culpa e desgaste em sustentar uma mentira por omissão. Para quem é leva um ghost, o vazio de explicações costuma ser devastador.
"Enquanto quem some sabe o motivo, quem é deixado sem resposta permanece em dúvida, levantando inúmeras hipóteses —quase sempre equivocadas. Isso pode gerar sentimentos de rejeição, baixa autoestima e até evoluir para quadros de ansiedade e depressão", explica Almeida. "Em ambos os casos, os vínculos ficam fragilizados, a confiança se rompe e a habilidade de construir relacionamentos consistentes e duradouros se compromete", afirma.
Camargo ressalta que, no caso dos casais, as finanças podem se tornar um fator de desgaste capaz de comprometer até relações sólidas. Segundo ela, quando existem dívidas escondidas, a situação tende a se agravar ainda mais, já que a falta de transparência cria um abismo entre os parceiros: enquanto um lida em silêncio com as contas, o outro pode continuar gastando como se estivesse tudo sob controle. Esse desencontro aumenta a tensão, gera desconfiança e, muitas vezes, leva a conflitos que poderiam ser evitados com diálogo e sinceridade.
Caminhos possíveis
Para quem quer continuar socializando mesmo quando o orçamento está apertado, Camargo recomenda alternativas: "Proponha atividades mais simples e que não sejam muito caras. Também é possível encontrar saídas criativas, como comer antes de sair e pedir apenas alguma entradinha no restaurante ou combinar um esquenta em casa antes da balada, já que a bebida nesses lugares acaba pesando bastante no orçamento", sugere.
Além de buscar alternativas mais econômicas, Almeida lembra que o cuidado com a comunicação é fundamental. "Falar sobre dinheiro com franqueza ajuda a manter a confiança, mas sem críticas ou julgamentos. Cada pessoa tem sua história. Um pode ter mais habilidade para poupar, gerenciar ou ganhar dinheiro, enquanto o outro pode enfrentar limitações que não diminuem seu valor, mas refletem contextos de vida diversos", diz.
Segundo o psicólogo, relações sólidas se fortalecem quando há espaço para acolher vulnerabilidades, aprender um com o outro e comunicar dificuldades de forma respeitosa. "Afeto, compreensão e confiança são recursos que não dependem de dinheiro, mas sim da escolha consciente de como cada um se coloca na relação", enfatiza.
*Nome alterado a pedido do entrevistado
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.