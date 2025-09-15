Já teve curiosidade pelo plug anal? Saiba como começar esta brincadeira

Brinquedinhos sexuais dão uma aquecida na relação e esquentam as práticas de masturbação. Quem gosta de novidades, pode ter no plug anal um excelente aliado, para ser usado sozinho ou com o parceiro. O sextoy pode vir em diversos tamanhos, para que o ânus vá se acostumando. Ele pode ser encontrado em diversos materiais, como metal, silicone, borracha ou vidro — alguns lembram joias e outros vêm com um rabinho acoplado.
Mesmo envolta em muitos tabus, a verdade é que, se bem estimulada, a região anal pode ser extremamente prazerosa por ser bastante enervada e contar com ampla irrigação sanguínea. O mais importante é encontrar um modelo confortável e que seja de fácil higienização.
Quero experimentar. Como começar?
Para quem quer se iniciar na brincadeira, a primeira atitude é estar à vontade com o parceiro — e ter o desejo de experimentar, pois não adianta fazer só para agradar o outro.
É imprescindível usar bastante lubrificante. Outra dica é usar anestésico específico para este fim.
Deve-se também caprichar nas preliminares, pois é preciso estar bastante excitada, e evoluir gradualmente para o perfeito relaxamento dos esfíncteres anais.
Os plugs ajudam a preparar o ânus para a penetração, que também deve ser gradual e feita com cuidado.
Adotar um modelo pequeno e ir aumentando gradualmente é prática comum em quem procura pelo acessório. Inclusive, vale a pena fazer o teste solo antes, para conhecer seus próprios limites, começando pelo modelo mais fino. Algumas sex shops vendem um kit com plugs de cinco larguras diferentes.
Ao adotar o plug anal durante a penetração vaginal, ocorre uma pressão sobre a parede posterior da vagina. A mulher vai experimentar sensações diferentes, seja com a introdução do pênis do parceiro, ou de um vibrador.
O acessório pode ser interessante na hora do sexo oral ou da masturbação. Ao atingir o orgasmo, as contrações musculares serão sentidas com muito mais intensidade e estimularão as terminações nervosas ao redor do ânus.
O modelo raposa, com um rabo peludo, é muito utilizado como um fetiche, pois a parceira introduz e ´pode sair engatinhando de quatro, por exemplo. Após inserir o objeto, o casal pode se masturbar, ter relações sexuais, movimentar o brinquedo para dentro e para fora do ânus, colocá-lo para vibrar (quando tiver essa funcionalidade acoplada) ou pensar em outras formas de prazer.
Fontes: Virginia Gaia, coach de relacionamento e sexualidade; Alessandra Furtado, proprietária da A Boutique Erótica; Maísa Pacheco, proprietária de uma sex shop que leva seu nome e Thiago Andrada, da Innuendo, boutique erótica de São Paulo
