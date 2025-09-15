Já teve curiosidade pelo plug anal? Saiba como começar esta brincadeira

Brinquedinhos sexuais dão uma aquecida na relação e esquentam as práticas de masturbação. Quem gosta de novidades, pode ter no plug anal um excelente aliado, para ser usado sozinho ou com o parceiro. O sextoy pode vir em diversos tamanhos, para que o ânus vá se acostumando. Ele pode ser encontrado em diversos materiais, como metal, silicone, borracha ou vidro — alguns lembram joias e outros vêm com um rabinho acoplado.

Mesmo envolta em muitos tabus, a verdade é que, se bem estimulada, a região anal pode ser extremamente prazerosa por ser bastante enervada e contar com ampla irrigação sanguínea. O mais importante é encontrar um modelo confortável e que seja de fácil higienização.

Quero experimentar. Como começar?

Para quem quer se iniciar na brincadeira, a primeira atitude é estar à vontade com o parceiro — e ter o desejo de experimentar, pois não adianta fazer só para agradar o outro.