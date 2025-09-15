Feminismo de Bruna Lombardi já a fez recusar papéis: 'Questão de postura'

Ao longo da carreira como escritora e atriz, Bruna Lombardi manteve o empoderamento feminino como norte de sua obra. No Maria Vai com os Outros, programa de Maria Ribeiro no Canal UOL, ela revelou que já recusou papéis importantes por acreditar que poderiam prejudicar a imagem da mulher.
"Se você soubesse a quantidade de personagens de papéis bacanas, com diretores renomadíssimos, que eu disse não, porque eu achei que derrubava a coisa da mulher", contou a atriz.
Quando você fala do feminismo, [eu] sempre fui sem ter nome. Não é questão de nome, é uma questão de postura na vida. Bruna Lombardi
Essa forma de encarar o ofício fez com que Bruna fosse seletiva ao longo da carreira. "Escolhi [papéis] a minha vida inteira, porque existem atores que vão numa coisa técnica, assim, decoram um texto, vai lá e faz, e meio que vai na rotina, no piloto automático, e vai assim até na vida, né? E eu sempre fui uma pessoa que vou com um mergulho, aquilo me muda, muda minha atitude, meu comportamento, eu tenho que mergulhar naquilo", conta.
'Meus trabalhos mais legais não foram baseados na beleza'
Aos 73 anos, Bruna Lombardi segue chamando atenção pela beleza e pela carreira multifacetada nas telas. A atriz estreou na televisão em 1977, em um dos papéis centrais da novela Sem Lenço, Sem Documento, da TV Globo. O reconhecimento nacional viria anos depois, com a atuação em Grande Sertão: Veredas (1985), adaptação do clássico de Guimarães Rosa dirigida por Walter Avancini, em que deu vida a Diadorim.
Bruna Lombardi afirmou que sempre buscou autonomia para escolher personagens femininas fortes, rejeitando papéis ancorados em estereótipos de beleza.
Os meus trabalhos mais legais nunca, jamais, foram baseados na beleza. Sempre foram mulheres muito fortes de alguma maneira. Não baseou na coisa da beleza, não foi nisso que a coisa funcionou. Funcionou num trabalho mesmo de construção.Bruna Lombardi
