Sexo com hora marcada: como o planejamento pode melhorar a vida sexual

O chamado "sexo agendado" pode soar burocrático e distante da imagem idealizada das transas inesperadas, movidas pelo desejo do momento e retratadas em filmes e séries.
Na prática, porém, marcar hora para o sexo pode ser uma boa estratégia para driblar a falta de tesão e impedir que a rotina corrida deixe a intimidade de lado. Especialistas afirmam que o sexo planejado é uma maneira legítima de reacender o desejo no relacionamento.
Hoje em dia, adiar encontros íntimos é um risco constante. Ter esse "compromisso" com o parceiro ou parceira pode ajudar a manter o sexo em dia e preservar a conexão do casal.
Muita gente associa o prazer sexual apenas à espontaneidade, mas pesquisas mostram que a transa agendada pode ser igualmente satisfatória. Afinal, se já marcamos horário para buscar os filhos na escola, ir à terapia ou praticar exercícios, por que não reservar um espaço também para o sexo?
O que dizem os estudos
Pesquisadores da Universidade de York, no Canadá, investigaram a relação entre prazer e sexo planejado em dois estudos publicados no Journal of Sex Research em 2023.
Eles perguntaram aos participantes o quanto concordavam com frases como: "o sexo com meu parceiro é mais prazeroso quando acontece espontaneamente" e "prefiro saber antecipadamente quando faremos sexo novamente".
O resultado mostrou que o sexo espontâneo não é mais prazeroso do que o planejado. Para muitos, inclusive, marcar a transa elevou os níveis de satisfação sexual.
Segundo especialistas, isso ocorre porque o prazer está ligado tanto ao vínculo com o parceiro quanto à capacidade de ativar a memória erótica, acionada por estímulos e expectativas.
Planejar também pode excitar
O estudo destacou ainda que organizar o momento ajuda a garantir tempo de qualidade, preparando a mente para o sexo e afastando distrações.
Em alguns casos, o simples fato de esperar pelo encontro já aumenta a excitação. O pensamento se ocupa de erotismo antes mesmo do ato, prolongando a experiência.
Tudo depende de como cada pessoa enxerga o planejamento: para uns, pode soar como perda erótica; para outros, é uma forma de aquecer o desejo e criar antecipação.
* Com matéria publicada em 13/7/2023
