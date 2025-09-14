Sexo com hora marcada: como o planejamento pode melhorar a vida sexual

O chamado "sexo agendado" pode soar burocrático e distante da imagem idealizada das transas inesperadas, movidas pelo desejo do momento e retratadas em filmes e séries.

Na prática, porém, marcar hora para o sexo pode ser uma boa estratégia para driblar a falta de tesão e impedir que a rotina corrida deixe a intimidade de lado. Especialistas afirmam que o sexo planejado é uma maneira legítima de reacender o desejo no relacionamento.

Hoje em dia, adiar encontros íntimos é um risco constante. Ter esse "compromisso" com o parceiro ou parceira pode ajudar a manter o sexo em dia e preservar a conexão do casal.