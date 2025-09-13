'Estávamos namorando a mesma pessoa': traídas pelo ex, elas viraram amigas

Uma chamada de telefone ajudou Laura a descobrir a trama. "Quando o telefone dele tocou e vi a foto de outra mulher, fiquei em choque. Ele tentou se justificar dizendo que era a ex-namorada, mas algo não batia."

Foi Laura quem tomou a iniciativa de falar com a mulher que apareceu no telefone. "A Laura me adicionou no Instagram, e aí percebi que estávamos namorando a mesma pessoa", afirma Karen.

Eu a adicionei no Instagram, e antes mesmo de eu estruturar a mensagem, ela veio falar comigo na DM e perguntou: 'Você me conhece?' Eu respondi: 'Você me conhece?' E ela disse: 'Eu te conheço através do seu namorado'.

Laura Kurban

As duas trocaram prints e acabaram desvendando a extensão da trama. No caso de Karen, o relacionamento durou 8 anos. No de Laura, 3.

"Descobrimos que ele tinha mantido relacionamentos com outras meninas, inclusive no trabalho. Ele escondia isso de todos, até dos colegas e amigos."

As duas mulheres também perceberam a conivência da família do homem. Karen conta que, ao longo dos anos, a família sabia de tudo. "Ele me levava para casa depois da academia, depois ia buscar outra mulher para a casa dos pais e ninguém dizia nada. Os pais sempre souberam de tudo. Isso é chocante, é um nível de maldade que nunca vi."