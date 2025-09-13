'Estávamos namorando a mesma pessoa': traídas pelo ex, elas viraram amigas

Dois relacionamentos aparentemente normais se revelaram uma história de manipulação e traição que durou anos.
Laura Kurban, atriz e jornalista de 31 anos, e Karen Silva, advogada de 27 anos, descobriram que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, que manteve relacionamentos paralelos com ambas por anos, incluindo encontros frequentes com a família e amigos.
As duas se conectaram ao descobrir as mentiras —e hoje são amigas.
Como tudo começou
O rapaz foi o primeiro namorado de ambas.
Karen conheceu o homem ainda jovem, aos 19 anos, na academia do bairro onde moravam. "Nos primeiros anos do relacionamento, nos víamos praticamente todos os dias. Eu passava o final de semana inteiro na casa dele, que morava com os pais, e malhávamos juntos."
Já Laura conheceu o homem em seu ambiente de trabalho. "A gente começou a conversar em um evento da empresa e, depois, passou a falar diariamente de forma virtual. Em nenhum momento ele mencionou que tinha namorada —pelo contrário, demonstrava muito interesse em mim."
Apesar de morarem na mesma cidade, Laura e Karen pertenciam a círculos sociais diferentes e nunca haviam se cruzado antes.
Segundo Karen, ele não tinha redes sociais, e toda a comunicação era feita de forma presencial ou por mensagens privadas. Mesmo assim, segundo elas, ele conseguiu manter um relacionamento paralelo com Laura sem levantar suspeitas, devido à personalidade reservada.
'No Dia dos Namorados, precisou ir embora cedo'
O alerta inicial veio da mãe de Laura.
"Minha mãe já tinha estranhado algumas atitudes dele, mas ele sempre arrumava um jeito de contornar. No Dia dos Namorados deste ano, quando ele chegou e precisou ir embora muito cedo, ela foi bem direta comigo e disse: 'filha, o seu namorado tem outra namorada e só você não quer ver.'"
Do outro lado, Karen também percebeu algo estranho ao notar o nome de Laura na conta de YouTube do namorado. "Ele disse que era a namorada de um amigo e que a conta estava logada na TV. Não acreditei muito e pressionei para falar com esse amigo."
Uma chamada de telefone ajudou Laura a descobrir a trama. "Quando o telefone dele tocou e vi a foto de outra mulher, fiquei em choque. Ele tentou se justificar dizendo que era a ex-namorada, mas algo não batia."
Foi Laura quem tomou a iniciativa de falar com a mulher que apareceu no telefone. "A Laura me adicionou no Instagram, e aí percebi que estávamos namorando a mesma pessoa", afirma Karen.
Eu a adicionei no Instagram, e antes mesmo de eu estruturar a mensagem, ela veio falar comigo na DM e perguntou: 'Você me conhece?' Eu respondi: 'Você me conhece?' E ela disse: 'Eu te conheço através do seu namorado'.
Laura Kurban
As duas trocaram prints e acabaram desvendando a extensão da trama. No caso de Karen, o relacionamento durou 8 anos. No de Laura, 3.
"Descobrimos que ele tinha mantido relacionamentos com outras meninas, inclusive no trabalho. Ele escondia isso de todos, até dos colegas e amigos."
As duas mulheres também perceberam a conivência da família do homem. Karen conta que, ao longo dos anos, a família sabia de tudo. "Ele me levava para casa depois da academia, depois ia buscar outra mulher para a casa dos pais e ninguém dizia nada. Os pais sempre souberam de tudo. Isso é chocante, é um nível de maldade que nunca vi."
Laura confirma: "ele escondia sua vida de todos, inclusive de mim."
Choque e alívio
Laura lembra que quando descobriu a traição sentiu "choque e ao mesmo tempo uma espécie de alívio". "Percebi que nas vezes em que desconfiei de algo e ele me fez acreditar que eu estava louca, eu não estava."
A mãe de Laura, que foi quem a alertou, acolheu a dor da filha. "Ela me deu suporte em tudo", acrescenta.
No confronto direto, o homem ainda tentou negar, segundo Karen. "Ele chegou aqui em casa, como se nada tivesse acontecido, e começou a tirar o computador da mochila, dizendo que tinha trabalho para resolver. Eu perguntei se ele tinha algo a me contar. Ele negou, mas depois começou a mudar o discurso, tentando justificar."
Ele tentou continuar comigo mesmo depois de eu confrontá-lo. Mas eu não aceitei. Não estou mais com ele e jamais quero ver a cara dele na minha vida.
Karen Silva
A experiência deixou marcas profundas. "Ele assumia uma personalidade diferente com cada uma. Comigo, era o coitado; com ela, era outro jeito, outro linguajar. Eu fui manipulada, mas gostava dele", explica Laura. Karen completa: "É um egoísmo absurdo. Ele planejava o futuro conosco, mas nos traía ao mesmo tempo. É impressionante."
Depois de tudo isso, eu percebo que não consigo mais confiar tão facilmente nas pessoas. Fica aquela sensação de que você pode estar enganada mesmo quando tudo parece certo.
Karen Silva
Apesar da dor, Karen reconhece um alívio em tudo isso. "O que me deixa tranquila é que agora eu posso seguir a vida e, finalmente, construir a minha própria família sem mentiras e manipulações. Esse livramento me dá a chance de recomeçar de verdade."
'Nosso encontro foi especial'
Laura também valoriza o apoio entre elas: "Foi um conforto. Eu nunca teria saído com ele se soubesse que havia outra pessoa. Quando percebi que ela acreditava em mim, senti paz."
Nosso encontro foi especial: preparei um lanche para ela e a irmã dela na minha casa, junto da minha mãe e da minha irmã. Ela trouxe uma torta de limão que tinha feito, maravilhosa. Foi emocionante e, ao mesmo tempo, divertido: choramos, mas também rimos muito, porque as mentiras eram tão absurdas que só rindo mesmo.
Laura Kurban
Hoje, Laura e Karen não mantêm nenhum contato com o homem.
