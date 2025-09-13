Fabiula Nascimento diz que já foi ameaçada de morte por posição política

Segundo ela, o cenário político e social vivido a partir de 2018, após a eleição presidencial, marcou uma ruptura pessoal. "Eu acho que pra mim, foi um salto aí de 2018 pra cá, né. De emoção, assim, dentro? Não dá pra ser como a gente era. Eu não sei, eu não consigo ser mais a mesma."

A atriz ainda defendeu a importância de figuras públicas se manifestarem em defesa da democracia e dos direitos sociais. "[É importante] você ser uma pessoa que se importa com as minorias, que se importa com a democracia. É importante você ocupar esses lugares de massa."

Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'

Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. A atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.

Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.

'Tenho postura de força, mas fui obrigada a ter'

Conhecida por personagens intensos, Fabiula Nascimento contou que sua postura firme não foi uma escolha, mas uma necessidade.