Fabiula Nascimento diz que já foi ameaçada de morte por posição política

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Fabiula Nascimento, que já criticou abertamente o governo Bolsonaro e declarou apoio a Lula na última eleição presidencial, disse que sofreu ameaças após se posicionar politicamente.
Fui ameaçada de morte, [me disseram] 'sei onde você mora', aquelas coisas que foram bem terríveis. Fabíula Nascimento
Questionada por Tati Bernardi se chegou a perder trabalhos por seu posicionamento, a atriz respondeu que não. "Não, porque eu não ganho nada, né. Então, nunca vou perder, começa por aí", disse.
Segundo ela, o cenário político e social vivido a partir de 2018, após a eleição presidencial, marcou uma ruptura pessoal. "Eu acho que pra mim, foi um salto aí de 2018 pra cá, né. De emoção, assim, dentro? Não dá pra ser como a gente era. Eu não sei, eu não consigo ser mais a mesma."
A atriz ainda defendeu a importância de figuras públicas se manifestarem em defesa da democracia e dos direitos sociais. "[É importante] você ser uma pessoa que se importa com as minorias, que se importa com a democracia. É importante você ocupar esses lugares de massa."
Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'
Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. A atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.
Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.
'Tenho postura de força, mas fui obrigada a ter'
Conhecida por personagens intensos, Fabiula Nascimento contou que sua postura firme não foi uma escolha, mas uma necessidade.
Eu tenho uma postura de força, mas eu fui obrigada a ter essa postura de força. Eu sou uma sobrevivente. E os sobreviventes, eles vão pra cima, entendeu? Porque, desculpa, ninguém vai me matar, eu vou sobreviver. Eu sobrevivi a tanta coisa, daqui pra frente vai ser assim. Fabíula Nascimento
Desculpa Alguma Coisa no UOL
Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.