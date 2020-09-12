'Cinco meses após mastectomia, participei da minha primeira prova de 10 km'

Em 2016, aos 27 anos, Roberta Perez trabalhava intensamente como fisioterapeuta em uma UTI cardiológica de São Paulo. Sem tempo para cuidar da própria saúde ou praticar atividades físicas, viu sua rotina mudar radicalmente ao receber, de forma inesperada, o diagnóstico de câncer de mama.

A seguir, ela, que hoje tem 35 anos, compartilha sua história de superação da doença e de atuação como ativista da causa.

Diagnóstico em meio a uma vida acelerada

Roberta sabia que não cuidava da saúde como deveria e sentia culpa. Tinha uma rotina de trabalho intensa e, aos finais de semana, também não parava, além de fumar e consumir bebida alcoólica com frequência. Mesmo sendo da área da saúde, ela não fazia exames ou reparava que poderia ter algo errado com seu corpo.