Elas ficaram grávidas em um trisal: 'Bebês terão duas mães e um pai'

Já para Júlia, foi um pouco mais complicado. "Para a minha família foi bem mais difícil de aceitar. Não tanto a gravidez, mas o relacionamento no geral. Eles até estão tentando entender um pouco melhor. Tanto que, há pouco tempo, teve o aniversário da minha sobrinha e eu levei a Thaliny e o Philippe comigo. A minha mãe nunca tinha conversado mesmo com eles, e ali ela viu que não era uma coisa tão fora do comum como ela pensava."

'Não levamos as críticas para o coração'

Júlia à esquerda; Thaliny à direita: eles formaram um trisal e família terá dois bebês Imagem: Arquivo pessoal

Depois que o vídeo do trisal viralizou, Thaliny e Júlia contam que vêm recebendo os mais diversos comentários nas redes sociais. "Tem gente que dá apoio, gente que tem curiosidade para saber como é a nossa vida. E sempre tem um pessoal que faz comentários negativos também", diz Júlia.

Os comentários ruins a gente ignora. Na verdade, a gente leva numa boa mesmo. Até damos risada de alguns. Eu não vou na publicação de ninguém destilar ódio, então é difícil de entender o motivo de irem fazer isso nas nossas postagens. Só que a gente não leva para o coração.

Thaliny Pereira