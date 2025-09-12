Elas ficaram grávidas em um trisal: 'Bebês terão duas mães e um pai'

A ajudante de produção Júlia Bossoni de Oliveira, 26, e a auxiliar de logística Thaliny Pereira, 24, engravidaram do mesmo homem praticamente ao mesmo tempo. As jovens vivem um relacionamento poliafetivo com o motorista de aplicativo Philippe Oliveira, 32.
A diferença entre as duas concepções foi de cerca de dois meses: Júlia deu à luz Liam no dia 18 de julho, e o filho de Thaliny, que se chamará Levi, deve nascer na segunda quinzena de setembro.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
"Nós duas engravidarmos com tão pouco tempo de diferença não foi planejado, aconteceu sem querer. Foi uma surpresa quando a gente descobriu", explica Júlia.
O trisal, que vive em Salto (SP), está junto há dois anos. Recentemente, a história do trio viralizou nas redes sociais e o vídeo com um ensaio das moças grávidas junto com o pai dos bebês acumula 3,5 milhões de visualizações.
"A gente fez um ensaio com uma fotógrafa amiga nossa e ela disse para a gente publicar. Nós criamos uma conta no Instagram e postamos lá, mas nem demos muita importância, não imaginávamos que viralizaria da maneira que foi. Aconteceu tudo muito rápido", diz Thaliny.
'Conexão de nós 3 foi muito forte'
Antes de conhecerem Júlia, Thaliny e Philippe já estavam juntos havia cinco anos e tinham um relacionamento aberto.
Na verdade, eu sou bissexual e dei a ideia de a gente abrir o relacionamento para mulheres em um certo momento. Eu conheci uma menina e falei para o Philippe que tinha me interessado por ela. Ele é heterossexual e gostou da ideia. Então a gente era livre para conhecer outras meninas.
Thaliny Pereira
Mesmo com o combinado, Thaliny conta que eles nunca tinham se relacionado com outras meninas por muito tempo. "A gente conhecia alguém e só ficava às vezes, mas nunca levava para dentro de casa, para a nossa convivência."
Mas as coisas mudaram quando o casal conheceu Júlia. "O Philippe conheceu ela primeiro. Um dia ela pegou um Uber com ele e os dois acabaram conversando. Ele pediu o contato e a Júlia deu", diz Thaliny.
Assim como Thaliny, Júlia também é bissexual. Ela explica que, no primeiro momento, fez somente amizade com Philippe. "Ele me mandou mensagem, mas eu não respondia muito. Eu sabia que ele era casado, então nós ficamos amigos mesmo."
Philippe falou para Thaliny sobre o interesse em Júlia, e as duas acabaram se conhecendo durante a parada LGBT na cidade em que moravam. "Ali, a conexão de nós três foi muito forte. Ela era diferente das outras meninas, e acabamos decidindo ficar os três juntos."
Depois que o trisal se formou, os três decidiram fechar o relacionamento de vez e não ficaram com mais ninguém. "Eu acho que eu e o Philippe só estávamos buscando outra pessoa, mas não para ficar numa bagunça, sabe? Para ficar de verdade com a gente", reflete Thaliny.
Esse é o meu primeiro relacionamento sério, e já foi logo um trisal. Então, ainda é um pouco novidade para mim, eu tenho um pouquinho de ciúme. Mas nós três nos damos muito bem. Acho que funciona porque nós também somos muito amigos.
Júlia Bossoni de Oliveira
'Terão duas mães'
No fim do ano passado, Júlia descobriu que estava grávida. No começo de 2025, foi a vez de Thaliny receber o resultado positivo para a gravidez. Em menos de dois meses, o trio tinha dois bebês a caminho.
"Eles terão duas mães e um pai. Não tem isso de 'mãe e tia', os bebês serão criados para chamar tanto eu quanto a Júlia de mãe. Vamos, inclusive, registrar as crianças assim, mas teremos de esperar que eles completem um ano de vida", afirma Thaliny.
É possível que uma criança seja registrada com mais de um pai e uma mãe. Para isso, é necessário comprovar a multiparentalidade, ou seja, provar que existem vínculos afetivos entre todos os envolvidos. Isso pode ser feito por meio de ação judicial.
As jovens também contam como as famílias receberam a notícia da dupla gravidez. "Da minha parte, foi tranquilo. Bem no começo do relacionamento, meus pais não entenderam muito isso de eu ser bissexual. Mas, como eles já sabiam há bastante tempo, a convivência com a Júlia foi bem tranquila para eles, então a gravidez também foi", diz Thaliny.
Já para Júlia, foi um pouco mais complicado. "Para a minha família foi bem mais difícil de aceitar. Não tanto a gravidez, mas o relacionamento no geral. Eles até estão tentando entender um pouco melhor. Tanto que, há pouco tempo, teve o aniversário da minha sobrinha e eu levei a Thaliny e o Philippe comigo. A minha mãe nunca tinha conversado mesmo com eles, e ali ela viu que não era uma coisa tão fora do comum como ela pensava."
'Não levamos as críticas para o coração'
Depois que o vídeo do trisal viralizou, Thaliny e Júlia contam que vêm recebendo os mais diversos comentários nas redes sociais. "Tem gente que dá apoio, gente que tem curiosidade para saber como é a nossa vida. E sempre tem um pessoal que faz comentários negativos também", diz Júlia.
Os comentários ruins a gente ignora. Na verdade, a gente leva numa boa mesmo. Até damos risada de alguns. Eu não vou na publicação de ninguém destilar ódio, então é difícil de entender o motivo de irem fazer isso nas nossas postagens. Só que a gente não leva para o coração.
Thaliny Pereira
Normalmente, a gente não vê tanto preconceito no dia a dia. De vez em quando, dá para perceber alguma coisa. No dia em que nós fizemos as fotos, por exemplo, era em um local público e deu para perceber que as pessoas ficavam olhando e comentando. Mas ninguém vem falar nada, até porque a gente não dá liberdade para as pessoas se meterem na nossa vida.
Júlia Bossoni de Oliveira
Sobre o futuro, as jovens têm opiniões diferentes sobre a possibilidade de terem mais filhos. "Eu estou muito feliz, mas também bem cansada com essa rotina. Já temos um recém-nascido e em breve teremos dois bebês em casa. Não pretendo ter mais filhos, a minha fábrica já fechou", brinca Thaliny.
"Eu ainda não sei se vou querer mais filhos. Eu diria que sim, mas vai que a cabeça muda em algum momento, né? Eu ainda sou jovem, então não tenho pressa, não preciso decidir agora", conclui Júlia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.