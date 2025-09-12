Por que strippers são contratadas para se apresentar em funerais na China

Em algumas partes da China, os funerais contam com um detalhe curioso: apresentações de strippers. Nessas ocasiões, as famílias enlutadas contratam garotas de programa acreditando que cerimônias lotadas trazem boa sorte aos mortos.
Em muitos casos, as mulheres tiram as roupas e se exibem no caixão da pessoa morta ainda que, na maioria das vezes, crianças e idosos também estejam presentes.
Prática remonta à década de 1990
"Tradição" teria o intuito de atrair mais pessoas. Segundo o New York Post, nas áreas rurais da China, os moradores acreditam que funerais lotados são um sinal de honra e respeito aos mortos.
Já alguns especialistas atribuem as apresentações das strippers em funerais como uma forma de cultuar a fertilidade. Segundo o jornal estatal chinês Global Times, a prática peculiar remonta à década de 1990.
Assim como uma festa de casamento pode ser, um funeral também é um marcador de classe e pode ser visto como demonstração de riqueza. Everett Zhang, professor de estudos do Leste Asiático na Universidade de Princeton, disse ao The Guardian em 2015 que a prática de contratar artistas para shows luxuosos é esperada quando a pessoa morta teve uma vida longa. "Na China, quando a pessoa que morre é muito velha e viveu uma vida longa, esse tipo de ocasião se torna puramente uma celebração".
Além disso, os shows teriam prosperado nas zonas rurais devido à falta geral de outros eventos culturais.
Apesar de ainda acontecer muito nas áreas rurais da China, é em Taiwan, onde o fenômeno teve suas origens, que ele é mais comum. Segundo a BBC, em 2017 houve um funeral em Taiwan em que 50 dançarinas fizeram seus shows nos tetos de jipes. A "cerimônia" era para honrar um político local.
O que já foi feito a respeito?
Em 2018, o Ministério da Cultura do país anunciou que tinha como alvo uma série de províncias rurais justamente "por suas performances obscenas e vulgares em casamentos, funerais e feiras de templos", segundo o jornal estatal chinês Global Times.
Na época, foi criado um canal de denúncia para a população relatar "crimes funerais" em troca de uma recompensa em dinheiro.
Antes disso, em 2015, o órgão já havia colocado em prática outro plano para acabar com as apresentações de strip-tease. Na ocasião, o ministério disse que trabalharia com a polícia para impedir o "entretenimento erótico". A agência de notícias Xinhua também divulgou uma declaração em que o governo disse que a presença de strippers era "incivilizada".
Cinco pessoas também foram presas em Jiangsu em 2006 por "performances obscenas" durante o funeral de um fazendeiro, onde 200 pessoas teriam comparecido. As informações são do jornal britânico The Independent.
*Com matéria publicada em 7/7/2023
