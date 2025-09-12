Por que strippers são contratadas para se apresentar em funerais na China

Já alguns especialistas atribuem as apresentações das strippers em funerais como uma forma de cultuar a fertilidade. Segundo o jornal estatal chinês Global Times, a prática peculiar remonta à década de 1990.

Assim como uma festa de casamento pode ser, um funeral também é um marcador de classe e pode ser visto como demonstração de riqueza. Everett Zhang, professor de estudos do Leste Asiático na Universidade de Princeton, disse ao The Guardian em 2015 que a prática de contratar artistas para shows luxuosos é esperada quando a pessoa morta teve uma vida longa. "Na China, quando a pessoa que morre é muito velha e viveu uma vida longa, esse tipo de ocasião se torna puramente uma celebração".

Além disso, os shows teriam prosperado nas zonas rurais devido à falta geral de outros eventos culturais.

Apesar de ainda acontecer muito nas áreas rurais da China, é em Taiwan, onde o fenômeno teve suas origens, que ele é mais comum. Segundo a BBC, em 2017 houve um funeral em Taiwan em que 50 dançarinas fizeram seus shows nos tetos de jipes. A "cerimônia" era para honrar um político local.

O que já foi feito a respeito?

Em 2018, o Ministério da Cultura do país anunciou que tinha como alvo uma série de províncias rurais justamente "por suas performances obscenas e vulgares em casamentos, funerais e feiras de templos", segundo o jornal estatal chinês Global Times.