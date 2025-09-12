Fabiula Nascimento: 'Tenho postura de força, mas fui obrigada a ter'

A imagem de mulher forte que Fabiula Nascimento construiu ao longo da vida e da carreira não foi uma escolha, mas uma necessidade, afirmou a atriz no Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL.
Conhecida por interpretar personagens de personalidade intensa como Iria, do filme Estômago (2007), papel que lhe rendeu reconhecimento nacional, Sylvia de O Lobo Atrás da Porta (2013) e tantas outras mulheres complexas nas telas, Fabiula contou que essa força também se reflete em sua trajetória pessoal.
"Eu tenho uma postura de força, mas eu fui obrigada a ter essa postura de força", disse.
Fabiula contou que a firmeza com que se posiciona está ligada a experiências que vivenciou ao longo da vida que a obrigaram a reagir. "Eu sou uma sobrevivente e os sobreviventes, eles vão pra cima, entendeu? Porque, desculpa, ninguém vai me matar, eu vou sobreviver. Eu sobrevivi a tanta coisa, daqui pra frente vai ser assim."
A minha maneira de me posicionar, de dizer o que eu penso [é] sempre com muita gentileza, mas eu digo o que eu penso. Às vezes eu falo: 'opa, peraí. Nem com gentileza a pessoa tá entendendo, então deixa eu usar um pouquinho de raiva aqui'. Mas isso tudo [é porque] eu tive que me colocar muito à frente, pra não sucumbir às violências do mundo mesmo. Fabiula Nascimento
A atriz ainda relembrou um trabalho específico em que precisou suavizar seus gestos a pedido da preparação de elenco. "Eu fiz a mãe do Paulo Coelho, eu lembro que o preparador dizia: 'vamos fazer você pegando a xícara'. E eu já [ia pegando rapidamente], [e ele dizia:] 'Não, vamos fazer você pegando a xícara. Feminilidade nos movimentos'. Eu sou mais bruta."
Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'
Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. A atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.
Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.
Fabiula Nascimento diz que já foi ameaçada de morte por posição política
A atriz, que já criticou abertamente o governo Bolsonaro e declarou apoio a Lula na última eleição presidencial, disse que sofreu ameaças após se posicionar politicamente.
Fui ameaçada de morte, [me disseram] 'sei onde você mora', aquelas coisas que foram bem terríveis. Fabíula Nascimento
