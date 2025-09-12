Fabiula Nascimento: 'Tenho postura de força, mas fui obrigada a ter'

Fabiula contou que a firmeza com que se posiciona está ligada a experiências que vivenciou ao longo da vida que a obrigaram a reagir. "Eu sou uma sobrevivente e os sobreviventes, eles vão pra cima, entendeu? Porque, desculpa, ninguém vai me matar, eu vou sobreviver. Eu sobrevivi a tanta coisa, daqui pra frente vai ser assim."

A minha maneira de me posicionar, de dizer o que eu penso [é] sempre com muita gentileza, mas eu digo o que eu penso. Às vezes eu falo: 'opa, peraí. Nem com gentileza a pessoa tá entendendo, então deixa eu usar um pouquinho de raiva aqui'. Mas isso tudo [é porque] eu tive que me colocar muito à frente, pra não sucumbir às violências do mundo mesmo. Fabiula Nascimento

A atriz ainda relembrou um trabalho específico em que precisou suavizar seus gestos a pedido da preparação de elenco. "Eu fiz a mãe do Paulo Coelho, eu lembro que o preparador dizia: 'vamos fazer você pegando a xícara'. E eu já [ia pegando rapidamente], [e ele dizia:] 'Não, vamos fazer você pegando a xícara. Feminilidade nos movimentos'. Eu sou mais bruta."

Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'

Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. A atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas. Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.