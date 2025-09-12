De erro com Alceu Valença e amizade com Ivete: como é trabalhar em festival

Roberta e Bebé Salvego, cobriram o Coala Festival 2025, com o TOCA UOL. Bebé, musicista e estudante de jornalismo, acredita que o preconceito estrutural está presente, mesmo que de forma inconsciente, quando se é mulher preta trabalhando no meio musical. "São situações que já fazem parte do meu dia a dia, infelizmente, e que não me impedem de seguir em frente.", completa.

A música é uma das primeiras artes que temos contato ao nascer. Nossos gostos musicais são influenciados, desde crianças, pelos nos pais e familiares. Roberta não consegue descrever o momento que começou a se apaixonar pela música e nunca imaginou que pudesse trabalhar com ela. Foi no rádio, quando começou a apresentar novos artistas para as pessoas, que ela percebeu que o ramo musical poderia ser sua carreira.

"Já são 13 anos trabalhando com música.", conta Bebé. Desde a infância, ela demonstra o amor e o talento pelos sons. Para ela, a junção de suas duas carreiras, de artista e a de comunicadora, são complementares nas coberturas de festivais musicais.

Afinal, uma boa cobertura jornalística de festival não se constrói apenas com amor pela música e atenção às novidades da cena. É preciso também muita dedicação prática e estudo.