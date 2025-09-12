De erro com Alceu Valença e amizade com Ivete: como é trabalhar em festival
Festivais de música movimentam as cidades por onde passam reunindo fãs do Brasil inteiro, impulsionando o comércio e turismo, os meios de transporte, os profissionais do ramo e, é claro, os jornalistas. Para levar a vibe do festival para dentro da sua casa, estes profissionais estudam afinco os artistas, álbuns e repertório musical, juntando a paixão pessoal com o interesse público.
E você imagina como é ter essa profissão imprescindível em grandes coberturas? O UOL conversou com mulheres que trabalham em shows e festivais, que dividiram suas experiências em um ramo, como muitos outros, dominados por homens.
Quando comecei, a maioria dos jornalistas em coberturas musicais eram homens. Lembro que, naquela época, ficava 'desfilando' conhecimento, referências e discos para mostrar que sabia das coisas. Roberta Martinelli, comunicadora.
Roberta e Bebé Salvego, cobriram o Coala Festival 2025, com o TOCA UOL. Bebé, musicista e estudante de jornalismo, acredita que o preconceito estrutural está presente, mesmo que de forma inconsciente, quando se é mulher preta trabalhando no meio musical. "São situações que já fazem parte do meu dia a dia, infelizmente, e que não me impedem de seguir em frente.", completa.
A música é uma das primeiras artes que temos contato ao nascer. Nossos gostos musicais são influenciados, desde crianças, pelos nos pais e familiares. Roberta não consegue descrever o momento que começou a se apaixonar pela música e nunca imaginou que pudesse trabalhar com ela. Foi no rádio, quando começou a apresentar novos artistas para as pessoas, que ela percebeu que o ramo musical poderia ser sua carreira.
"Já são 13 anos trabalhando com música.", conta Bebé. Desde a infância, ela demonstra o amor e o talento pelos sons. Para ela, a junção de suas duas carreiras, de artista e a de comunicadora, são complementares nas coberturas de festivais musicais.
Afinal, uma boa cobertura jornalística de festival não se constrói apenas com amor pela música e atenção às novidades da cena. É preciso também muita dedicação prática e estudo.
Sempre estudo o line-up. Meus editores também costumam me colocar em entrevistas nas quais existe uma afinidade natural, o que gera trocas interessantes — de artista para artista, de jornalista jovem para diferentes gerações. Bebé Salvego.
"Eu escrevo tudo em um caderninho.", explica Roberta. Nos dias de shows, as anotações ficam de lado, e o que vale é o estudo que foi feito para completá-lo.
E não só de trabalho vivem as jornalistas que respiram coberturas musicais. Seus dias em campo são recheados de histórias boas que precisam ser compartilhadas. Como o dia em que a filha da Roberta foi pedir comida no camarim do Alceu Valença.
"Minha filha vai muito comigo nos festivais e nesse dia ela estava com fome. Acho que um dos músicos falou 'Ah, pede para ali no camarim do Alceu Valença, pede para pegar alguma coisinha'. Aí ela abriu a porta e falou: 'Alceu Valente, posso pegar alguma coisa das suas comidas?'".
Óbvio que o cantor deixou, enquanto Roberta caia em um ataque de riso com a atitude da filha.
Já para Bebé, um dos melhores momentos que viveu nos bastidores de festivais foi quando Ivete Sangalo a reconheceu. Em 2016, a cantora participou, aos 12 anos, do reality The Voice Kids, programa em que a rainha do axé era jurada na época.
Em outro momento, Bebé conta que Supla a presenteou com um de seus discos e fez questão de escutar as músicas da artista. "Depois ele me deu um feedback no WhatsApp sobre as músicas que mais gostou.", completa.
"No Coala, o grande momento da minha cobertura foi a entrevista com Nando Reis e Chico Chico, filho de Cássia Eller. Perguntei sobre a dupla maternidade vista pelo olhar do filho, que não é uma coisa que a gente tem tantos registros.", conta Roberta, que também é mãe e acredita que essa sensibilidade a levou até a pergunta. Cássia foi casada com Maria Eugênia, que assumiu a guarda de Francisco após o falecimento da cantora.
Momentos como esse provam que o olhar feminino em coberturas é fundamental para captar detalhes que nem sempre são percebidos, trazendo camadas de cuidado, afeto e percepção que enriquecem conteúdo.
É o trabalho de mulheres como Bebé e Roberta que leva a experiência dos festivais para todos os amantes de músicas. Noites de pesquisa, estudo de álbuns e muita preparação, para incansáveis horas de trabalhos em fins de semana, pelo amor a profissão e a oportunidade de compartilhar suas vivências com quem também vive pela música.
