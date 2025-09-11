'Larguei carreira na China para me dedicar à bruxaria', diz ex-executiva

Se antes eram queimadas, hoje muitas mulheres tentam ressignificar o fogo como símbolo de força e renascimento. Uma dessas mulheres é Alline Lima, paulistana, de 44 anos de idade, que decidiu largar sua carreira internacional em ascensão para se dedicar à bruxaria e auxiliar outras pessoas a encontrarem o seu próprio poder.

Alline Lima Imagem: Arquivo pessoal

Formada em Administração, Alline atuou em projetos globais e chegou a trabalhar como consultora em empresas de destaque mundial. Mas, mesmo diante do sucesso corporativo, sempre sentiu que o seu verdadeiro propósito se encontrava em outro lugar.

Esse desejo ardia em minha alma, mas neguei por um bom tempo, o que me levou a fazer primeiro uma transição de empresa, que foi também uma grande experiência, mas deixou claro que ainda não era isso. Olhei para dentro e pensei 'se estou com medo agora, imagina mais tarde'. Nessa hora resolvi arriscar e me entregar ao novo propósito , conta.

A vida antes da bruxaria

De executiva com carreira em ascensão na América Latina a sacerdotisa dedicada ao ensino místico: há mais de 15 anos, Alline deixou o mundo corporativo para seguir uma paixão espiritual. Hoje, ministra cursos de magia online e presencialmente.