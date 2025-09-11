'Larguei carreira na China para me dedicar à bruxaria', diz ex-executiva

Há quem diga que elas não existam mais, ou que talvez nunca tenham existido. O fato é que sempre houve controvérsias sobre o que, afinal, classifica uma mulher como "bruxa". Seria preciso ter um caldeirão, verruga no nariz e misturar poções misteriosas com ervas mágicas para ser considerada uma?
Historicamente, a figura da bruxa foi cercada de estigmas. Na Idade Média, milhares de mulheres foram perseguidas, torturadas e queimadas vivas sob a acusação de feitiçaria. No cenário atual, o arquétipo da bruxa apresenta novos contornos para muitas pessoas ao redor do mundo.
No TikTok, por exemplo, a #WitchTok reúne mais de 9 milhões de publicações. São milhares de vídeos com dicas, rituais, curiosidades, ensinamentos, entre outros assuntos que permeiam o universo místico.
Se antes eram queimadas, hoje muitas mulheres tentam ressignificar o fogo como símbolo de força e renascimento. Uma dessas mulheres é Alline Lima, paulistana, de 44 anos de idade, que decidiu largar sua carreira internacional em ascensão para se dedicar à bruxaria e auxiliar outras pessoas a encontrarem o seu próprio poder.
Formada em Administração, Alline atuou em projetos globais e chegou a trabalhar como consultora em empresas de destaque mundial. Mas, mesmo diante do sucesso corporativo, sempre sentiu que o seu verdadeiro propósito se encontrava em outro lugar.
Esse desejo ardia em minha alma, mas neguei por um bom tempo, o que me levou a fazer primeiro uma transição de empresa, que foi também uma grande experiência, mas deixou claro que ainda não era isso. Olhei para dentro e pensei 'se estou com medo agora, imagina mais tarde'. Nessa hora resolvi arriscar e me entregar ao novo propósito, conta.
A vida antes da bruxaria
De executiva com carreira em ascensão na América Latina a sacerdotisa dedicada ao ensino místico: há mais de 15 anos, Alline deixou o mundo corporativo para seguir uma paixão espiritual. Hoje, ministra cursos de magia online e presencialmente.
Ao longo da carreira, viajou por diversos países da América Latina e pela China, sempre ligada a projetos de gestão e liderança. Apesar da realização profissional, a escolha pela bruxaria não foi resultado de uma ruptura brusca, mas de um processo gradual.
Não houve um episódio marcante, tudo aconteceu gradativamente. Eu sempre amei os dois caminhos.
Sua trajetória corporativa a levou também para o outro lado do mundo. Em Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, viveu um dos pontos altos da carreira ao ser selecionada como a única representante da América Latina em um projeto internacional de liderança.
Nessa experiência, participou de reuniões e trocas com profissionais de nove países, prestou consultoria para empresas, universidades e para um conselho de mulheres empresárias, além de colaborar em uma atividade social com crianças que perderam suas famílias em um terremoto ocorrido em 2008.
Caso não tivesse feito a transição para a bruxaria, Alline acredita que continuaria a ascender profissionalmente, mas reconhece que sua vida antes da espiritualidade tinha outras prioridades.
A bruxaria é um caminho de constante transformação consciente. Por isso, posso dizer que minha vida pré-bruxaria tinha uma visão e uma conexão mais limitada da vida, em todos os sentidos.
Magia do autoconhecimento
Hoje, Alline se apresenta como bruxa profissional e sacerdotisa de Hécate — deusa grega, guardiã das encruzilhadas e associada à feitiçaria e ao ocultismo —, dedicando sua vida ao Instituto Mistae, escola que já reúne mais de 140 alunos em cursos, vivências e encontros mensais.
Diria que hoje meu principal trabalho é encontrar formas, programas, cronogramas, didáticas e vivências para incentivar e facilitar a transformação e o desenvolvimento pessoal, por meio de uma jornada mística como no tarô e na bruxaria.
Com o crescimento da comunidade, ela também montou um coven — comunidade de praticantes de bruxaria — para manter seus alunos conectados com a magia.
Dedicando-se integralmente a projetos místicos, ela também é sócia de uma marca de roupas, além de ser escritora. Seu e-book "Como se tornar uma bruxa" foi produzido a pedido de seus alunos.
Após renunciar a uma carreira promissora, Alline não se arrepende de ter dado adeus ao passado corporativo.
"Não sinto falta de nada, e não é porque não era bom, porque era, mas é porque quem sou hoje é exatamente o que vivo e pratico. Então, sentir falta de 'outra vida' não faz sentido. Algumas pessoas têm preconceito em relação à bruxaria, e acham que status é ter um bom cargo em uma grande empresa", comenta.
Para os que se encontram em encruzilhadas, entre o medo das transformações e a cobrança de permanecer em rotas profissionais consideradas "seguras e aceitas pela sociedade", Alline deixa um recado:
Começo dizendo que viver a sua verdade abre portas, nem sempre é um caminho fácil, mas ainda assim vale a pena. Então, pare, pesquise, faça listas do que precisa, coloque tudo isso em uma linha de tempo e, se possível, faça uma reserva financeira. Sobre propósito maior, digo que às vezes é necessário ressignificar algumas coisas em nossa vida. É como dizia a minha mãe: 'escolha o que quiser, mas o que escolher, dedique-se e faça bem-feito.
