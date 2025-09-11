Sexo kink: o que você precisa saber antes de incluir no seu relacionamento

A comunicação é a chave para se divertir durante o sexo com jogos, fantasias e brinquedos. Emma Watson, atriz que interpretou Hermione nos filmes de Harry Potter, já disse ser fanática pela cultura kink, que contempla essas práticas e o que mais o desejo permitir.
O termo kink é traduzido como "torção" e traz a ideia de algo que está paralelo ao convencional. Então, sexo kink é fetiche? Não. A grande diferença é que o fetiche é quando algo precisa estar envolvido na relação para que a pessoa tenha prazer. No kink, a pessoa gosta de experimentar o diferente, não necessariamente precisa do diferente para se excitar.
Você pode ser uma pessoa que precisa que alguém te veja em um ato sexual para ter prazer e isso será um fetiche. Se você só quis, esporadicamente, viver a sensação e não depende daquilo, está mais ligado ao sexo kink.
Práticas não convencionais
Uma relação kink contempla o uso de práticas, conceitos e fantasias sexuais não convencionais. Entre essas práticas estão:
- Voyeurismo - fetiche em ver ou ser visto durante o sexo;
- Jogos de respiração;
- Vendas;
- Vídeos do momento íntimo;
- Submissão;
- Dominação;
- Play piercing - jogos com perfurações durante a relação.
A grande ideia é fazer, do sexo, um jogo. Afinal, são práticas que giram muito mais em torno de brinquedos, acessórios sexuais e fantasias. Você constrói uma brincadeira que será divertida e excitante para ambos.
Com isso, há uma liberdade maior entre o casal para conversar sem ciúmes, julgamentos e com mútua aceitação. O contrato do que será feito, qual a hora de parar e os limites até onde cada um se sente bem são fundamentais na prática do sexo não convencional.
No fim, o sexo kink é sobre criatividade e confiança. Quando existe diálogo e respeito, experimentar o que foge do convencional pode ser não apenas excitante, mas também uma forma de fortalecer a conexão entre o casal.
Fonte: Michelle Sampaio, sexóloga
*Com matéria publicada em 7/6/2023
