Sexo kink: o que você precisa saber antes de incluir no seu relacionamento

A comunicação é a chave para se divertir durante o sexo com jogos, fantasias e brinquedos. Emma Watson, atriz que interpretou Hermione nos filmes de Harry Potter, já disse ser fanática pela cultura kink, que contempla essas práticas e o que mais o desejo permitir.

O termo kink é traduzido como "torção" e traz a ideia de algo que está paralelo ao convencional. Então, sexo kink é fetiche? Não. A grande diferença é que o fetiche é quando algo precisa estar envolvido na relação para que a pessoa tenha prazer. No kink, a pessoa gosta de experimentar o diferente, não necessariamente precisa do diferente para se excitar.

Você pode ser uma pessoa que precisa que alguém te veja em um ato sexual para ter prazer e isso será um fetiche. Se você só quis, esporadicamente, viver a sensação e não depende daquilo, está mais ligado ao sexo kink.