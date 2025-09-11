Congelar ou não congelar óvulos? Escolha para ter autonomia e não ansiedade

Renata não está sozinha. A pressão para congelar óvulos (e decidir logo se quer ou não ser mãe) tem se tornado cada vez mais presente na vida de mulheres entre 30 e 40 anos, especialmente as que ainda não têm filhos. Essa pressão, que geralmente ocorre de forma velada em muitos casos, pode vir de médicos, familiares, parceiros, amigos ou até de si mesmas, em uma sociedade que não deixa esquecer que marcos da fertilidade feminina têm data de validade.

"Quando a motivação vem mais do medo ou da expectativa dos outros do que de um desejo pessoal, a mulher deve refletir. Se ela sente culpa, medo de decepcionar ou está agindo por pressão externa da família, do parceiro ou de discursos sociais sobre 'relógio biológico', é importante repensar", pontua Mauricio S. Abrão, coordenador do Setor de Endometriose do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e médico coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Onde está a linha entre orientação e pressão?

Imagem: iStock

"A medicina reprodutiva precisa atuar com escuta sensível e abordagem individualizada", afirma Rivia Mara Lamaita presidente da Comissão Nacional Especializada em Reprodução Assistida da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO.

Segundo ela, a decisão pelo congelamento não pode ser pautada por coerção ou culpa. "A medicina deve evitar a patologização da idade reprodutiva ou a indução de culpa por não ter realizado o procedimento em tempo ideal. Devemos acolher o projeto de vida de cada mulher, respeitando sua pluralidade", acredita.