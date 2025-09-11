Congelar ou não congelar óvulos? Escolha para ter autonomia e não ansiedade
Há cinco anos, quando a jornalista Renata Vieira, 35, saiu do consultório de sua ginecologista para tratar sobre os pormenores de seu quadro de endometriose, sentiu que a conversa havia tomado outros rumos.
"Ela havia me perguntado sobre meu 'planejamento reprodutivo', e eu disse que não havia nenhum. Na época, eu estava pensando em mestrado, outras coisas. Eu nem sabia se queria ou não ser mãe", diz.
Mesmo assim, a médica passou praticamente a consulta toda explicando sobre congelamento de óvulos, caso ela quisesse fazer. "Isso nunca esteve na minha cabeça. Mas, a partir de então, passou a estar", conta.
Renata não está sozinha. A pressão para congelar óvulos (e decidir logo se quer ou não ser mãe) tem se tornado cada vez mais presente na vida de mulheres entre 30 e 40 anos, especialmente as que ainda não têm filhos. Essa pressão, que geralmente ocorre de forma velada em muitos casos, pode vir de médicos, familiares, parceiros, amigos ou até de si mesmas, em uma sociedade que não deixa esquecer que marcos da fertilidade feminina têm data de validade.
"Quando a motivação vem mais do medo ou da expectativa dos outros do que de um desejo pessoal, a mulher deve refletir. Se ela sente culpa, medo de decepcionar ou está agindo por pressão externa da família, do parceiro ou de discursos sociais sobre 'relógio biológico', é importante repensar", pontua Mauricio S. Abrão, coordenador do Setor de Endometriose do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e médico coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Onde está a linha entre orientação e pressão?
"A medicina reprodutiva precisa atuar com escuta sensível e abordagem individualizada", afirma Rivia Mara Lamaita presidente da Comissão Nacional Especializada em Reprodução Assistida da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO.
Segundo ela, a decisão pelo congelamento não pode ser pautada por coerção ou culpa. "A medicina deve evitar a patologização da idade reprodutiva ou a indução de culpa por não ter realizado o procedimento em tempo ideal. Devemos acolher o projeto de vida de cada mulher, respeitando sua pluralidade", acredita.
De acordo com Abrão, mulheres entre 30 e 35 anos, sem filhos ou focadas na carreira, costumam relatar mais pressão, tanto externa quanto interna. "A ideia de que 'o tempo está acabando' pode ser muito presente nesse grupo, especialmente quando existe histórico de endometriose, baixa reserva ovariana ou câncer", afirma.
Embora tenha começado a conversa no consultório, o tema do congelamento também apareceu depois na vida de Renata, em rodas de amigas que tratavam o assunto de forma natural. "Parecia que estavam falando de algo tão óbvio, como se todo mundo tivesse que fazer", reflete.
"Minha sensação é que todas as escolhas passam pelo congelamento. Eu não tenho vontade de ser mãe hoje e nunca tentei engravidar, mas não penso em congelar. E aí você vira aquele 'ET' que não vai 'se garantir', entende?"
Quando a escolha não é feita e vem o arrependimento
Se sentir pressionada pode ser sufocante, mas não agir por medo também pode deixar marcas. A head de marketing de influência Tamara Foresti, 41, considerou congelar seus óvulos quando ainda tinha vinte e poucos anos. "Era algo muito novo e caro no Brasil, mas quando fiquei sabendo da possibilidade, me angustiei", conta.
"Eu nunca pensei em ser mãe, mas me perguntava: 'e se?'. Então, passei a considerar fazer e queria fazer logo, pois sabia que meus óvulos poderiam envelhecer se eu esperasse demais."
Um dia, ela compartilhou com uma conhecida a angústia que estava sentindo diante da decisão de congelar ou não, já que era um processo caríssimo. "Ela foi enfática, me disse para não fazer, pois eu certamente iria querer filhos quando ficasse mais velha. E que seria um investimento financeiro alto desperdiçado. Não deixou margem para discordar", lembra. Após a conversa, Tamara se sentiu desestimulada e acabou desistindo.
Hoje, no entanto, ela se arrepende de não ter feito. "Eu não quero ser mãe hoje, provavelmente não serei mais. Mas, se voltasse no tempo, gostaria de ter feito o congelamento, apenas para ter a possibilidade de mudar de ideia", lamenta.
"O congelamento é uma possibilidade aumentada, não uma garantia", lembra Abrão. "As chances de sucesso dependem da idade no momento do congelamento, da quantidade e qualidade dos óvulos e da saúde reprodutiva geral da mulher."
Por outro lado, se feito de forma consciente, o procedimento, segundo Lamaita, permite à mulher maior independência reprodutiva, pois não exige a fertilização prévia dos gametas. "Para quem deseja postergar a maternidade, é uma estratégia eficaz frente à queda da qualidade dos óvulos associada ao envelhecimento."
O que diz a ética médica?
A recomendação ética do Conselho Federal de Medicina (CFM) é clara: o congelamento de óvulos deve ser uma alternativa informada, jamais imposta. Segundo o órgão, a paciente tem o direito de decidir livremente se quer ou não recorrer a técnicas de reprodução assistida, inclusive para preservação da fertilidade. O papel do médico é informar com clareza e sem alarmismo.
Caso a paciente sinta-se pressionada, o ideal é buscar uma segunda opinião e, se for o caso, denunciar ao CRM local, já que o atendimento médico deve sempre respeitar a autonomia da paciente. "É fundamental garantir que a mulher tenha autonomia para decidir, livre de coerções, mitos ou expectativas irreais", reforça Lamaita.
Como decidir com autonomia?
Como qualquer procedimento médico, o mais importante é buscar um profissional confiável e que esteja disposto para ouvir as dúvidas e angústias da paciente. "O congelamento de óvulos precisa ser uma escolha que traga autonomia e tranquilidade, não ansiedade para a mulher", afirma Abrão. Segundo ele, profissionais devem fornecer informações claras, escuta empática e tempo para reflexão. "Não há garantias. Mas há caminhos."
Para Lamaita, a medicina não deve apenas fornecer tecnologias, mas também acolher o sofrimento psíquico envolvido quando elas se tornam disponíveis. "Preservar a fertilidade feminina também é preservar a dignidade, o bem-estar emocional e a liberdade reprodutiva das mulheres."
Como funciona o congelamento de óvulos?
O processo envolve estimulação hormonal, coleta dos óvulos por punção dos ovários e armazenamento em nitrogênio líquido. Segundo a Anvisa, os óvulos podem ser preservados por tempo indeterminado, desde que a clínica tenha controle rigoroso de qualidade e segurança.
O procedimento ainda é caro no Brasil e o custo médio pode variar entre R$ 15 mil a R$ 25 mil, sem contar as taxas anuais de armazenamento (que podem chegar a R$ 2 mil por ano). Os planos de saúde, em geral, não cobrem esse tipo de tratamento eletivo.
O ideal, segundo a SBRA (Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida), é que o congelamento seja feito até os 35 anos. A partir dos 37, a qualidade e quantidade dos óvulos diminuem significativamente.
Mas nem sempre é possível esperar tanto. A relações públicas Rebecca Montanheiro, 42, decidiu optar pelo congelamento de óvulos aos 34 anos quando começou a entrar em processo de falência ovariana de forma precoce. A primeira tentativa, no entanto, não deu certo. "Foi frustrante e doloroso e, no fim, não tive óvulos suficientes ou com boa qualidade para a coleta", diz.
Dois anos depois, ela tentou novamente passar pelo processo, mas foi desestimulada pela médica. "Ela me disse que nem valia a pena tentar, já tinha sinais de menopausa. Me senti mal, achei que não foi uma conduta legal, mas acabei desistindo", lamenta.
Aos 39 anos, Rebecca se casou e, com o marido, decidiu que iriam tentar alguma técnica para terem filhos. Mas o processo acabou não sendo necessário. "Nos casamos e decidimos viajar, o plano era voltarmos e começarmos o tratamento", relembra. "Mas, para minha surpresa, voltei grávida da viagem, de forma natural", diz. Após uma gravidez normal, ela teve Gael, hoje com dois anos.
