Bruna Lombardi: Meus trabalhos mais legais não foram baseados na beleza

Aos 73 anos, Bruna Lombardi segue chamando atenção pela beleza e pela carreira multifacetada nas telas. A atriz estreou na televisão em 1977, em um dos papéis centrais da novela Sem Lenço, Sem Documento, da TV Globo. O reconhecimento nacional viria anos depois, com a atuação em Grande Sertão: Veredas (1985), adaptação do clássico de Guimarães Rosa dirigida por Walter Avancini, em que deu vida a Diadorim.
No Maria Vai com os Outros, programa apresentado por Maria Ribeiro no Canal UOL desta semana, a atriz afirmou que sempre buscou autonomia para escolher personagens femininas fortes, rejeitando papéis ancorados em estereótipos de beleza.
Os meus trabalhos mais legais nunca, jamais, foram baseados na beleza. Sempre foram mulheres muito fortes de alguma maneira. Não baseou na coisa da beleza, não foi nisso que a coisa funcionou. Funcionou num trabalho mesmo de construção.Bruna Lombardi
A atriz contou que aprendeu rápido a dizer "não" para papéis e propostas que não acreditava. "Eu aprendi a dizer não muito cedo. Eu falo não até hoje. Eu vou por um outro canal, não é nem um canal de contabilidade, eu não trabalho com números, mas é um canal de instinto, é um canal de intuição e é um canal de energia".
Além da carreira como atriz, Bruna Lombardi também se destacou como entrevistadora durante uma década, experiência que a colunista de Universa Maria Ribeiro fez questão de lembrar na conversa, ressaltando que diante de qualquer entrevistado, Lombardi não se deixava intimidar."Ninguém me intimida. Eu acho que foi por isso que o Avancini quis que eu fizesse Diadorim".
Feminismo de Bruna Lombardi já a fez recusar papéis: 'Questão de postura'
Voz ativa do feminismo, a atriz Bruna Lombardi revelou que já recusou papéis por considerar prejudiciais à imagem da mulher.
Se você soubesse a quantidade de personagens de papéis bacanas, com diretores renomadíssimos, que eu disse não, porque eu achei que derrubava a coisa da mulher. Quando você fala do feminismo, [eu] sempre fui sem ter nome. Não é questão de nome, é uma questão de postura na vida. Bruna Lombardi
