Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'

Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast do Canal UOL desta semana, a atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.
Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.
Ainda em 2016, ela conheceu Emílio Dantas, com quem está há nove anos. Dois anos depois, o casal começou a tentar engravidar naturalmente, mas encontraram dificuldades. "Eu ovulava, estava tudo certo. Aí o médico sempre falava assim: 'relaxa, né? Você tem que relaxar', dava vontade de falar 'enfia o seu relaxar no meio do seu...né?'", lembrou a atriz.
Diante das dificuldades, Fabiula e Emílio optaram pela fertilização. Chegaram a considerar a transferência de dois embriões, mas preferiram colocar apenas um, com receio de que o procedimento não funcionasse. O resultado foi duplamente surpreendente: a atriz engravidou de gêmeos.
Eu sentia que eu ia ter gêmeos. Olha que louco, né? Eu quando criança comia banana que vinha dupla, separava e comia. Ovo com duas gemas, eu separava e comia para ter gêmeos, eu lembro dessa brincadeira de criança. Mas eu não tive dúvida de que ia dar certo e que ia rolar, sabe? E foi uma gravidez muito tranquila. Fabiula Nascimento
Fabiula Nascimento diz que já foi ameaçada de morte por posição política
A atriz, que já criticou abertamente o governo Bolsonaro e declarou apoio a Lula na última eleição presidencial, disse que sofreu ameaças após se posicionar politicamente.
Fui ameaçada de morte, [me disseram] 'sei onde você mora', aquelas coisas que foram bem terríveis. Fabíula Nascimento
'Tenho postura de força, mas fui obrigada a ter'
Conhecida por personagens intensos, Fabiula Nascimento contou que sua postura firme não foi uma escolha, mas uma necessidade.
Eu tenho uma postura de força, mas eu fui obrigada a ter essa postura de força. Eu sou uma sobrevivente. E os sobreviventes, eles vão pra cima, entendeu? Porque, desculpa, ninguém vai me matar, eu vou sobreviver. Eu sobrevivi a tanta coisa, daqui pra frente vai ser assim. Fabíula Nascimento
