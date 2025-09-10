Fabiula Nascimento congelou óvulos aos 37 e teve gêmeos: 'Sempre desejei'

Congelar os óvulos deu a Fabiula Nascimento autonomia para realizar o antigo desejo de ser mãe. Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast do Canal UOL desta semana, a atriz falou sobre o tema e relembrou o caminho até a chegada dos filhos Raul e Roque, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.

Na época em que decidiu pelo procedimento, Fabiula tinha 37 anos e estava solteira. "Eu congelei meus óvulos em 2016. Eu estava ótima, tinha dinheiro. Era só eu por mim, né? E estava acabando de voltar de uma viagem incrível que eu fiz e já com tudo marcado pra congelar, porque eu sempre desejei ser mãe", relembrou.

Ainda em 2016, ela conheceu Emílio Dantas, com quem está há nove anos. Dois anos depois, o casal começou a tentar engravidar naturalmente, mas encontraram dificuldades. "Eu ovulava, estava tudo certo. Aí o médico sempre falava assim: 'relaxa, né? Você tem que relaxar', dava vontade de falar 'enfia o seu relaxar no meio do seu...né?'", lembrou a atriz.