Casamento negociado? O que saber antes de propor abrir o relacionamento

Mais do que dar um nome à relação, o importante é que ela faça sentido para ambos e traga satisfação, respeito e prazer.

Se liberte dos tabus

"Relacionamento aberto é promiscuidade", "É o mesmo que autorizar traição" — frases como essas ainda cercam o tema, mas não correspondem à realidade. A traição pode existir, sim, mas ocorre quando uma das partes foge do que foi combinado.

Em um acordo aberto, o que vale é aquilo que foi definido pelo casal, sem regras impostas por padrões sociais.

Abrir a relação para "salvar" o casamento não é recomendado

Especialistas alertam que abrir a relação apenas para reacender o romance, curar ciúmes ou ceder à pressão de um dos parceiros pode gerar desgaste. O ideal é que a decisão venha de um momento de cumplicidade e desejo genuíno de explorar novas possibilidades.