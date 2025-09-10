Casamento negociado? O que saber antes de propor abrir o relacionamento

Ter um relacionamento aberto saudável requer maturidade emocional, noção de equidade entre o par e estabelecimento de acordos internos que vão depender das questões de cada casal. Quer conversar com o parceiro sobre o tema, mas não sabe como? Separamos quatro dicas para tornar essa conversa mais produtiva.
Relacionamento aberto: o que devemos saber antes de propor
Conversar para entender objetivos em comum
A comunicação clara sobre as regras é o primeiro passo para quem está pensando em mudar a dinâmica de um relacionamento monogâmico. É essencial falar sobre sentimentos, atração sexual, ciúmes, motivações e possíveis frustrações que podem surgir.
Mais do que dar um nome à relação, o importante é que ela faça sentido para ambos e traga satisfação, respeito e prazer.
Se liberte dos tabus
"Relacionamento aberto é promiscuidade", "É o mesmo que autorizar traição" — frases como essas ainda cercam o tema, mas não correspondem à realidade. A traição pode existir, sim, mas ocorre quando uma das partes foge do que foi combinado.
Em um acordo aberto, o que vale é aquilo que foi definido pelo casal, sem regras impostas por padrões sociais.
Abrir a relação para "salvar" o casamento não é recomendado
Especialistas alertam que abrir a relação apenas para reacender o romance, curar ciúmes ou ceder à pressão de um dos parceiros pode gerar desgaste. O ideal é que a decisão venha de um momento de cumplicidade e desejo genuíno de explorar novas possibilidades.
Ler relatos de pessoas que optaram pela não monogamia pode ajudar a entender desafios e benefícios antes de dar o próximo passo.
Ok, vamos abrir a relação. O que levar em conta?
Antes de decidir, é importante refletir sobre:
- Como administrar o tempo juntos?
- Quais os limites para encontros com outras pessoas?
- Quais vantagens e prejuízos podem surgir?
- O que acontece se alguém se apaixonar por outra pessoa?
Além da conversa, o autoconhecimento é essencial. Saber seus próprios limites e desejos ajuda a construir acordos mais saudáveis.
Fontes: Márcia Neumann, psicóloga e terapeuta de casais; e Yuri Busin, psicólogo e doutor em Neurociência do Comportamento
*Com matéria publicada em 8/6/2023
