1ª doutora negra em física do Brasil: 'Eram 90% contra mim, agora são 10%'

UOL: A senhora foi a primeira mulher negra doutora em física do Brasil. Como era sua sala de aula, como foi estudar e desenvolver pesquisa sendo provavelmente a única mulher negra ali?

Na Federal, quando eu entrei, tinha 1.500 estudantes no total. Eu era a única mulher preta da universidade. Tinha alguns homens pretos — dois na física, dois na química e acho que um em enfermagem. Eu era a única mulher. Mas voltei em 2017 e hoje, com 20 mil estudantes, 20% são negros. Inclusive encontrei negras no curso de engenharia física, que é a elite da elite da física. Tudo mudou.

Na USP, quando eu fiz, eram pouquíssimos. Eu estava no mestrado, havia três homens negros e nenhuma mulher negra. Éramos três mulheres no total — uma delas turca. Até hoje, o número de meninas em física é baixo e de meninas negras, menor ainda.

E como surgiu sua decisão de seguir física? Teve algum incentivo?

Na realidade, eu me formei técnica em edificações no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Pensei em engenharia civil, mas no cursinho vi física pela primeira vez de verdade e gostei. O professor dizia: preencham todas as opções de carreira, e coloquei física entre as últimas. Entrei na Federal. No segundo ano, já estudava física moderna e semicondutores. Me apaixonei e nunca mais saí.

A senhora foi também a primeira mulher negra a lecionar no ITA, em 1993. Como foi essa experiência?