Por que misturar antibiótico e anticoncepcional pode acabar em gravidez

Histórias de mulheres que combinaram anticoncepcionais - tanto pílula quanto injeção - com antibióticos e engravidaram não são raras. Desinformação e falta de orientação médica, de farmacêuticos e outros profissionais da saúde são os principais motivos.

Mas por que isso ocorre?

Tanto os antibióticos quanto a pílula são metabolizados no fígado no mesmo local e isso faz com que exista uma competição entre eles. Por isso, o organismo não consegue absorver a quantidade necessária de hormônio dos anticoncepcionais, responsáveis por impedirem a ovulação.

Isso ocorre pela baixa dosagem de hormônio nos contraceptivos femininos. Na década de 60, quando eles foram criados continham uma grande quantidade de hormônios, mas isso fez com que muitas mulheres relatassem fortes dores de cabeça. Diminuíram a dose e a combinação com antibióticos, por exemplo, faz com que sua eficácia seja reduzida.