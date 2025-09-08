Por que misturar antibiótico e anticoncepcional pode acabar em gravidez

Histórias de mulheres que combinaram anticoncepcionais - tanto pílula quanto injeção - com antibióticos e engravidaram não são raras. Desinformação e falta de orientação médica, de farmacêuticos e outros profissionais da saúde são os principais motivos.
Mas por que isso ocorre?
Tanto os antibióticos quanto a pílula são metabolizados no fígado no mesmo local e isso faz com que exista uma competição entre eles. Por isso, o organismo não consegue absorver a quantidade necessária de hormônio dos anticoncepcionais, responsáveis por impedirem a ovulação.
Isso ocorre pela baixa dosagem de hormônio nos contraceptivos femininos. Na década de 60, quando eles foram criados continham uma grande quantidade de hormônios, mas isso fez com que muitas mulheres relatassem fortes dores de cabeça. Diminuíram a dose e a combinação com antibióticos, por exemplo, faz com que sua eficácia seja reduzida.
Amoxicilina, Eritromicina, Penicilina, Doxiciclina, Vibramicina e alguns antifúngicos como Fluconazol são alguns dos responsáveis por alterar a absorção dos hormônios contidos nos anticoncepcionais.
Anticonvulsivantes como Fenobarbital, Fenitoína, Carbamazepina e Topiramato, além da Rifampicina, antibiótico usado em casos de tuberculose, também, se combinados com as pílulas, podem provocar uma gravidez indesejada. Remédios para tireoide e corticoides também merecem uma atenção especial, já que modificam a absorção do anticoncepcional no corpo.
Outro detalhe que as mulheres precisam estar ligadas é com casos de vômitos e diarreias, principalmente, durante o uso de antibióticos. Eles costumam desmantelar a flora intestinal.
Portanto, a recomendação é: está tomando antibiótico, faz uso frequente dos medicamentos citados ou qualquer outro remédio para infeção? Leia a bula médica, pergunte ao médico e use camisinha também.
Fontes: Alberto d'Auria, obstetra da maternidade Pro Matre Paulista; e Wagner Rodrigues Hernandez, ginecologista e obstetra formado pela USP (Universidade de São Paulo)
*Com matéria publicada em 21/6/2018
