Meter a colher sem invadir: o que fazer quando parceiro da amiga incomoda?

"No começo parecia apenas alguém que tinha problemas, como todo mundo. No entanto, o desrespeito e a falta de responsabilidade afetiva eram os traços que mais me faziam ficar brava com a situação e preocupada com minha amiga", recorda-se Lorraine Salgado, 31, publicitária de São Paulo.
Segundo ela, a amiga tinha bons momentos com o namorado, mas a dinâmica prejudicial persistia. "Já havia identificado a relação como tóxica, porque eu me vi na situação dela."
Histórias como a de Lorraine não são raras. Muitas pessoas já sentiram o incômodo de observar alguém próximo em um relacionamento que causa sofrimento. Mas a dúvida que surge é: quando o desconforto passa a ser um indício de risco?
A paulistana Camila Santos, 37, jornalista, lembra-se de perceber, ainda criança, o comportamento agressivo do marido de sua tia. "No começo, parecia apenas gênio forte, mas depois entendi que era uma tentativa de apagar a felicidade e independência dela. O padrão mais marcante era o desrespeito em todas as formas, incluindo humilhações públicas e privadas."
Quando o incômodo vira preocupação
Rosangela Matos, psicanalista, terapeuta de relacionamento e criadora da página Descomplicando Relações (@descomplicandorelacoes), explica que é normal sentir a necessidade de proteger uma pessoa querida envolvida em uma relação que a diminui. "Deixa-se de ser apenas espectador e torna-se participante indireto daquela dor."
Essa experiência ativa uma tensão interna: de um lado, a compaixão e o impulso de intervir; de outro, a consciência de que não se tem o controle sobre as escolhas afetivas do outro. "Essa impotência fere, porque revela nossos limites diante do sofrimento alheio. O desafio está em suportar essa contradição, querer ajudar, mas respeitar o espaço íntimo de quem vive a relação", diz Matos.
A família e os amigos, por estarem fora da dinâmica emocional, costumam enxergar com mais clareza os sinais de alerta. Para a terapeuta, quem está envolvido tende a se agarrar às lembranças dos momentos bons, sustentando a convivência por meio do ciclo "tensão-explosão-lua de mel".
O desconforto, segundo os especialistas, torna-se preocupação legítima quando há consequências concretas, como perda de autoestima, tristeza persistente, ansiedade, medo de se expressar, isolamento social, dependência excessiva e brigas recorrentes sem resolução. Situações de violência verbal ou física, mesmo minimizadas, exigem atenção redobrada e até intervenção judicial ou policial.
"Não se trata de não gostar do parceiro, mas de perceber impactos reais na saúde emocional e na liberdade individual", explica Maria Elisa Bravo Campos, psicóloga da ViV Saúde Mental e Emocional.
Para Wimer Bottura, psiquiatra e psicoterapeuta pelo IPq-FMUSP (Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), é preciso também estimular a percepção de quem se incomoda. "Muitas vezes, um pai e uma mãe se sentem invadidos, querem controlar a vida do filho ou filha; até um amigo motivado por ciúmes. Deve-se fazer uma distinção das reais motivações, se é ameaça, preconceito ou ideias preconcebidas, por exemplo."
Como ajudar
A máxima "em briga de marido e mulher não se mete a colher" ainda é usada como justificativa para não intervir. No entanto, nas palavras da terapeuta de relacionamentos, o silêncio protege o agressor, nunca a vítima.
Os especialistas orientam que a forma de abordagem é determinante, devendo-se focar em questionamentos que levem à reflexão, sem julgamento. O objetivo não é decidir pelo outro, mas criar um ambiente seguro em que ele possa se enxergar.
"Quando tentamos salvar, tiramos dela a responsabilidade pela própria mudança. Quando julgamos, aumentamos a vergonha. Apoiar é estar presente, escutar, validar sentimentos e lembrar que ela tem escolhas", reforça Campos.
Nas palavras de Bottura, é preciso fazer algo que levante a autoestima e a autoconfiança do amigo ou parente, para que a pessoa perceba ser capaz de ter outros relacionamentos melhores do que o atual. Ela precisa acreditar nisso, por isso é importante estimula-la a descobrir suas qualidades e buscar autoconfiança para fazer mudanças.
Pequenos gestos podem ser decisivos: enviar uma mensagem, convidar para uma caminhada, demonstrar presença constante. Esses sinais comunicam que a pessoa não está sozinha e, também, enfraquecem a estratégia de isolamento comum em relações abusivas.
Lorraine admite ter pensado em se afastar para não parecer invasiva, mas percebeu que a chave era estar presente de forma acolhedora, não crítica. "Tive uma escuta ativa, atenciosa e paciente."
Camila se questionou se estava exagerando ou julgando demais, especialmente por ser jovem. No entanto, a repetição das atitudes e o sofrimento visível confirmavam que não. Ela percebia que a maioria da família preferia ignorar a gravidade da situação.
Após um incidente marcante em que a tia levou um soco no olho ao defender o filho, após 30 anos de casamento, Camila, que tinha 15 anos, insistiu para que ela denunciasse o marido, sem sucesso, mostrando ainda bloqueio para romper o ciclo.
Para Bottura, há fatores que explicam a dificuldade de rompimento. Muitas vezes, a pessoa repete padrões aprendidos na infância, confirmando crenças de desvalorização. "O desejo inconsciente é mais forte do que a racionalidade. Relações tóxicas podem ser paradoxais à inteligência: alguém que sabe o que é uma relação saudável pode permanecer em uma que a destrói", diz.
Por isso, o psiquiatra explica que a comunicação precisa ser como um jogo de frescobol, feita de perguntas e trocas, em vez de um jogo de tênis, no qual alguém tenta ganhar a discussão. "É na escuta atenta que se abre brechas para que se encontre soluções e perceba sua força."
Nesse contexto, o papel dos próximos é oferecer uma nova perspectiva, abrir espaço para reflexão e garantir apoio emocional. Mas é preciso cuidado: não se trata de decidir por ela, mas, sim, criar um ambiente seguro e de acolhimento. "Apoiar não é dizer faça isso, mas manter um espaço de apoio emocional até que ela se mostre pronta", fala Matos.
Camila acredita que o que funcionou foi mostrar apoio e que havia alguém enxergando a situação, o que fortaleceu a tia aos poucos até a decisão da separação. O que não funcionou foi acreditar que sua fala ou insistência seriam suficientes para que ela denunciasse ou rompesse imediatamente. Camila aprendeu que cada um tem seu tempo, e que a pressão, mesmo com boas intenções, pode ser insuficiente diante do medo e da dependência emocional.
A experiência a marcou profundamente, ensinando-a que a violência tem muitas formas (verbal, psicológica e física) e que todas deixam cicatrizes. Se pudesse voltar atrás, Camila conta que teria buscado mais ajuda externa de familiares, profissionais ou instituições para que a tia não se sentisse tão sozinha no processo.
