Meter a colher sem invadir: o que fazer quando parceiro da amiga incomoda?

Após um incidente marcante em que a tia levou um soco no olho ao defender o filho, após 30 anos de casamento, Camila, que tinha 15 anos, insistiu para que ela denunciasse o marido, sem sucesso, mostrando ainda bloqueio para romper o ciclo.

Para Bottura, há fatores que explicam a dificuldade de rompimento. Muitas vezes, a pessoa repete padrões aprendidos na infância, confirmando crenças de desvalorização. "O desejo inconsciente é mais forte do que a racionalidade. Relações tóxicas podem ser paradoxais à inteligência: alguém que sabe o que é uma relação saudável pode permanecer em uma que a destrói", diz.

Por isso, o psiquiatra explica que a comunicação precisa ser como um jogo de frescobol, feita de perguntas e trocas, em vez de um jogo de tênis, no qual alguém tenta ganhar a discussão. "É na escuta atenta que se abre brechas para que se encontre soluções e perceba sua força."

Nesse contexto, o papel dos próximos é oferecer uma nova perspectiva, abrir espaço para reflexão e garantir apoio emocional. Mas é preciso cuidado: não se trata de decidir por ela, mas, sim, criar um ambiente seguro e de acolhimento. "Apoiar não é dizer faça isso, mas manter um espaço de apoio emocional até que ela se mostre pronta", fala Matos.

Camila acredita que o que funcionou foi mostrar apoio e que havia alguém enxergando a situação, o que fortaleceu a tia aos poucos até a decisão da separação. O que não funcionou foi acreditar que sua fala ou insistência seriam suficientes para que ela denunciasse ou rompesse imediatamente. Camila aprendeu que cada um tem seu tempo, e que a pressão, mesmo com boas intenções, pode ser insuficiente diante do medo e da dependência emocional.

A experiência a marcou profundamente, ensinando-a que a violência tem muitas formas (verbal, psicológica e física) e que todas deixam cicatrizes. Se pudesse voltar atrás, Camila conta que teria buscado mais ajuda externa de familiares, profissionais ou instituições para que a tia não se sentisse tão sozinha no processo.