Hugo Gloss foi morar em kitnet ao se afastar de pai abusivo: 'Estava livre'

"Fui morar numa kitnet com meus irmãos e minha mãe, dormindo no chão com colchonete. A gente estava num apartamento legal e a gente foi pra essa realidade. Então rolou um downgrade. Mas pra mim foi ótimo, porque meu pai era uma pessoa abusiva, foi assim, uma libertação pra mim", relembrou o jornalista.

Eu estava assim: 'nossa, a gente tá aqui, mas olha só, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode ouvir música na hora que a gente quiser, a gente não tem que sair correndo na hora que alguém chegar'. (...) Eu estava livre, entendeu? Daquela coação, daquele medo de como é que vai ser quando chegar em casa, quem será que vai apanhar hoje. Hugo Gloss

Hugo Gloss: Jornalismo de celebridades é o mais acessado e o mais criticado

O preconceito contra o jornalismo de entretenimento ainda é marcante, avalia o jornalista de celebridades e cultura pop Hugo Gloss.

"O jornalismo de entretenimento é super julgado, como se fosse uma coisa menor. E quando eu digo entretenimento, eu estou falando do todo, que é o que eu faço, de falar de TV, de música, de cinema e de celebridades", destacou o jornalista.

Entretanto, Gloss observa que, há uma contradição evidente entre a crítica ao segmento e o enorme interesse do público por esse tipo de conteúdo, especialmente por notícias de famosos.