Hugo Gloss foi morar em kitnet ao se afastar de pai abusivo: 'Estava livre'

O sentimento de libertação após a separação dos pais foi um dos momentos mais marcantes da vida de Hugo Gloss, que relembrou o período difícil da infância no Maria Vai com os Outros do Canal UOL desta semana.
Na escola, o jornalista conta que era alvo constante de preconceito por ser negro, gordo e gay. "Eu era a vítima de todo bullying", contou. Em casa, o problema era outro: o comportamento abusivo do pai.
A situação começou a mudar depois da separação dos pais. Com o rompimento, a família precisou deixar o antigo apartamento e se mudar para uma kitnet. Apesar da queda no padrão de vida, Gloss descreve esse período como um alívio, já que significou o fim de um ciclo de medo e tensão.
"Fui morar numa kitnet com meus irmãos e minha mãe, dormindo no chão com colchonete. A gente estava num apartamento legal e a gente foi pra essa realidade. Então rolou um downgrade. Mas pra mim foi ótimo, porque meu pai era uma pessoa abusiva, foi assim, uma libertação pra mim", relembrou o jornalista.
Eu estava assim: 'nossa, a gente tá aqui, mas olha só, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode ouvir música na hora que a gente quiser, a gente não tem que sair correndo na hora que alguém chegar'. (...) Eu estava livre, entendeu? Daquela coação, daquele medo de como é que vai ser quando chegar em casa, quem será que vai apanhar hoje. Hugo Gloss
Hugo Gloss: Jornalismo de celebridades é o mais acessado e o mais criticado
O preconceito contra o jornalismo de entretenimento ainda é marcante, avalia o jornalista de celebridades e cultura pop Hugo Gloss.
"O jornalismo de entretenimento é super julgado, como se fosse uma coisa menor. E quando eu digo entretenimento, eu estou falando do todo, que é o que eu faço, de falar de TV, de música, de cinema e de celebridades", destacou o jornalista.
Entretanto, Gloss observa que, há uma contradição evidente entre a crítica ao segmento e o enorme interesse do público por esse tipo de conteúdo, especialmente por notícias de famosos.
O jornalismo de celebridade, embora seja o mais acessado, é o mais criticado. Porque embora todo mundo queira saber daquilo, todo mundo fala: 'ai, mas olha, fofoca, não sei o quê, olha, isso não é trabalho, isso não sei o que, entendeu?' Tem esse preconceito. O que é muito contraditório, né? Porque se as pessoas têm esse preconceito todo, como que tem tanta audiência? Hugo Gloss
